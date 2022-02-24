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Путин объявил о специальной военной операции в Украине

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Путин объявил о специальной военной операции в Украине

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе. Цель операции — якобы защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», сказал Путин.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сказал президент РФ.

«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес», — продолжил Путин.

Путин обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и «идти домой». Те, кто это сделают, смогут «беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», — заявил он.

Также президент России подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В то же время, по его словам, у всех народов есть право на самоопределение, в то время как жителей Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь». «И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — заявил Путин.

По военным объектам в Украине наносятся ракетные удары, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность», — заявил Геращенко.

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Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, утверждает российское Минобороны.

В российском ведомстве утверждают, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Владимир Путин, отношения с Россией, война с Россией
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