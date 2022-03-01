Европарламент призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата

Европейский парламент проголосовал «за» резолюцию, в которой призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС, признав таким образом европейскую перспективу Украины.

Соответствующий документ под названием «Российская агрессия против Украины» был проголосован во вторник в рамках внеочередного заседания ЕП, созванного по причине российской агрессии против Украины. Проголосовало 676, из них «За» — 637, «против» — 13, воздержалось — 26.

«(ЕП) Призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации», — говорится в резолюции.