Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.
«Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе», — заявила она во вторник в Брюсселе на внеочередное заседании ЕП, созванного в связи с российской агрессией России против Украины.
Обращаясь к президенту Украины, она заверила, что ЕП «поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории». Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга«, — сказала Метсола.
В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Украины на вступление — это «легитимная заявка, мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена».
«Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать..., мы должны заангажировать ЕК, чтобы выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос», — заявил Мишель.
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