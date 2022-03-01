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Европарламент признает европейскую перспективу Украины

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Европарламент признает европейскую перспективу Украины

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.

«Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе», — заявила она во вторник в Брюсселе на внеочередное заседании ЕП, созванного в связи с российской агрессией России против Украины.

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Обращаясь к президенту Украины, она заверила, что ЕП «поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории». Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга«, — сказала Метсола.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Украины на вступление — это «легитимная заявка, мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена».

«Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать..., мы должны заангажировать ЕК, чтобы выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос», — заявил Мишель.

ЕС, Европарламент, война с Россией
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