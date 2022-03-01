Зеленский под аплодисменты выступил в Европарламенте

Президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и заявил, что Украина доказала, что выбрала Европу, а теперь Европа должна выбрать Украину и поддержать вступление в ЕС.

«Я рад этому настрою — объединяющему. Я рад, что мы объединили сегодня всех вас — страны Европейского Союза, но я не знал, что такой ценой. Это трагедия для меня, для каждого украинца и нашего государства.

Две революции, одна война и 5 дней полномасштабного вторжения русской Федерации...

Я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, за желание быть равными, такими же, как и вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев...

У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас мы боремся за выживание и это сейчас наша величайшая мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что мы такие и есть.

С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока.

Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир — тьму», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина платит слишком высокую цену за свою свободу. Украинцы теряют своих лучших людей, защитников, детей.

По его словам, Украина давно выбрала Европу, а теперь пора Европе выбрать Украину.