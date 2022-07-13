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Где найти возможности для развития бизнеса?
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Где найти возможности для развития бизнеса?

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Где найти возможности для развития бизнеса?

На определенных этапах функционирования бизнеса владельцы задумываются о том, как привлечь возможности для развития дела. Особенно этот вопрос актуален в условиях экономического кризиса.

Рассмотрим основные способы привлечь капитал для расширения и развития бизнеса:

 1.  Один из способов расширить возможности собственного бизнеса – получить кредит на развитие.

Но чтобы привлечь средства в долг, нужно подтвердить платежеспособность компании и предоставить гарантии кредитору в виде обеспечения, поручительства и т.д. Кредитование предусматривает регулярное возникновение обязательств по процентам и их погашение в установленные сроки. Просрочка уплаты процентов влечет негативные последствия и риски.

 2.    Альтернатива привлечению кредита – привлечение инвестиций в развитие бизнеса.

Привлечение инвестиций процесс длительный и кропотливый. Следует понимать, что инвестор получает долю в бизнесе, эквивалентную вложенным инвестициям, и может влиять на деятельность бизнеса и осуществлять контроль.
3.    Еще одним вариантом найти возможности для развития бизнеса есть использование внутренних резервов бизнеса благодаря оптимизации внутренних бизнес-процессов и построению структуры бизнеса через КИФ (корпоративный инвестиционный фонд).
Правильно построенная структура бизнеса – это структура собственности группы компаний, позволяющая свободно и быстро перераспределять финансовые потоки и эффективно управлять капиталом.
Корпоративный инвестиционный фонд – это универсальный инструмент, который благодаря особенностям деятельности институтов совместного инвестирования может играть роль идеального звена при построении структуры бизнеса.

Особенности КИФ следующие:

  1. КИФ – это отдельное юридическое лицо, которое может консолидировать на себе активы группы компаний и осуществлять эффективное управление ими;
  2. КИФ – это финансовое учреждение, которое имеет право предоставлять ссуды компаниям под рыночные % ставки (при условии владения долей не менее 10% в капитале компании);
  3. Корпоративный фонд имеет особенности налогообложения доходов, благодаря которым можно уменьшить налоговую нагрузку и направить средства на развитие бизнеса;
  4. Управление активами КИФ осуществляет компания по управлению активами, а это целая команда экономистов и юристов, специализирующихся на налоговом планировании и инвестициях.
  5. Корпоративный фонд позволяет на 100% контролировать деятельность компании по управлению активами через орган надзора – Наблюдательный совет КИФ.
  6. Корпоративный фонд консолидирует на себе прибыль группы компаний и позволяет бенефициару в любой момент распределить прибыль путем выплаты дивидендов.
  7. КИФ дает возможность установить понятный алгоритм наследования бизнеса.
Структуры бизнеса, построенные через КИФ, более конкурентоспособны, прозрачны, позволяют грамотно управлять финансовыми потоками, накапливать прибыль и направлять ее на расширение и развитие бизнеса. Такие структуры понятны для аудиторов, инвесторов и кредиторов, а следовательно, прежде чем привлекать инвестиции и кредиты, нужно однозначно начинать с правильного построения структуры группы компаний.

Как правильно структурировать бизнес через КИФ?

Сначала нужно создать КИФ или купить корпоративный инвестиционный фонд. Какой именно способ получения права собственности на корпоративный фонд выбрать зависит от разных факторов. Для того чтобы сделать правильный выбор, лучше воспользоваться советами специалистов, имеющих значительный опыт создания КИФ и специализирующихся на управлении активами корпоративных фондов:

https://itandem.com.ua/ru/kupuvaty-kif-abo-stvoryty/

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