Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Bloomberg: У ЄС хочуть скористатися українськими сховищами газу

94

У ЄС розмірковують над тим, щоб скористатися сховищами України для зберігання власного газу, де блакитне паливо можна буде зберігати на випадок різкого зростання попиту і цін взимку.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

Газосховища в ЄС вже майже заповнені – наразі на понад 70%. Очікується, що європейські сховища досягнуть ліміту потужності вже на початку вересня.

Ця ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на уникнення паніки, яка призвела до рекордних цін і державного втручання в минулому році.

"Зберігання життєво важливого палива в країні, яка зазнає ракетних ударів і нападів на критично важливу енергетичну інфраструктуру, може здатися божевільною ідеєю. Але вона знаходить прихильників, оскільки сховища розташовані досить далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечними, і деякі трейдери вважають, що це варто того, аби ризикнути", – йдеться у публікації.

Серед сховищ, яке розглядають – Більче-Волицько-Угерське сховище на Львівщині. Воно може зберігати в чотири рази більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині, і легко під'єднується до мереж ЄС завдяки тому, що Україна протягом десятиліть відігравала роль транзитного маршруту для російських енергоносіїв.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв'язок з газовими ринками ЄС", – йдеться в заяві німецької компанії RWE AG, яка в минулому використовувала українські сховища.

Українські газосховища розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею та складають понад 30 мільярдів кубометрів. "Укртрансгаз" надає в користування третину цих потужностей, що еквівалентно приблизно 10% від попиту ЄС у четвертому кварталі минулого року.

Оскільки страхова індустрія тримається подалі від України, ступінь готовності трейдерів накопичувати запаси газу в Україні залежить від цін і від того, чи готовий ЄС надати підтримку.

газ, Bloomberg
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 июня 2023
Понедельник, 12 июня 2023
Воскресенье, 11 июня 2023
Суббота, 10 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023