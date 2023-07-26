Свириденко розповіла, яку суму може отримати Україна на розмінування

Країни-донори планують надати Україні $244 млн на спецтехніку для гуманітарного розмінування.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад $244 млн на потреби гуманітарного розмінування", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до кінця року Україна має отримати 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, ще 10 машин - від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів.

"У нас вже є домовленості із міжнародними виробниками - хорватською DOK-INGі данською Hydrema, щодо локалізації їхнього виробництва в Україні", - запевнила Свириденко.

Нагадаємо, у червні Мінекономіки повідомляло, що в Україні вже розміновано 25% сільгоспземель.