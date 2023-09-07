Польща має намір продовжити заборону на імпорт української агропродукції

Польща не змінила своєї позиції щодо українського зерна і має намір продовжити заборону на імпорт агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, цитує його PAP.

Він розповів, що нещодавно глави профільних міністерств п'яти країн ЄС обговорювали це питання на зустрічі в іспанській Кордові. За словами Телуса, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія виступають за продовження заборони на імпорт української агропродукції до кінця року.

Крім того, міністр зізнався, що Варшава розглядає можливість введення заборони на імпорт не лише щодо зерна, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а й меду та малини.

Водночас глава Мінсільгоспу Польщі зазначив, що «прифронтові» країни підтримують транзит сільгосппродукції з України.

«Ми продовжуємо підтримувати транзит і виступаємо за те, щоб транзит зерна та інших видів продукції з України отримував фінансову підтримку з боку ЄС», - сказав Телус.

Нагадаємо, ембарго на ввезення чотирьох видів української агропродукції до п'яти країн Європи – Польщу, Угорщину, Болгарію, Словаччину та Румунію – ввели на початку травня.

На початку червня ЄС продовжив обмежувальні заходи до середини вересня, а 19 липня країни закликали Єврокомісію продовжити ембарго до кінця року. А на початку серпня влада у Польщі та Угорщині підтвердила, що країни не будуть відкривати кордон для українського зерна після 15 вересня.