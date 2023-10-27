Орбан чекає на делегацію України на переговори стосовно зняття вето з допомоги на €500 млн

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чекає, що делегація України прибуде до Будапешту на переговори стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на €500 млн. Про це він сказав перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

Орбана запитали, чого очікувати далі щодо допомоги для України з European Peace Facility. Виділення цих коштів не можуть схвалити через вето Угорщини.

«Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися», – заявив він.

Нагадаємо, Орбан часто критикує Україну та блокує транші ЄС. Раніше він стверджував, що війну в Україні можна буде зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. При цьому він сподівається на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Зокрема, нещодавно Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».