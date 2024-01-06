Save Ukraine: Видання путіним указу про надання російського громадянства українським дітям є ознакою геноцидної політики

Видання президентом рф володимиром путіним указу про надання російського громадянства українським дітям є ознакою геноцидної політики, яку росія проводить 10 років на тимчасово окупованих територіях України, заявив засновник організації Save Ukraine (Врятуємо Україну) Микола Кулеба.

"путін учора видав указ про надання російського громадянства українським дітям. Це пряма ознака геноцидної політики, яку російська федерація проводить уже 10 років на тимчасово окупованих територіях України проти українських дітей, щоб знищити їхню національну ідентичність і перетворити їх на зброю", - написав він у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Кулеба зазначив, що документ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства російської федерації" дасть йому змогу швидко надати російське громадянство всім депортованим українським дітям, щоб запобігти їхньому поверненню в Україну.