Гетьманцев: Отриманих наприкінці минулого року коштів має вистачити на січень та лютий

Україна накопичила достатній ресурс для того, щоби пройти перші місяці 2024 року без фінансової допомоги з боку західних союзників.

Як пише Слово і діло, про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, отриманих наприкінці минулого року коштів має вистачити на січень та лютий.

«У грудні ми отримали гроші від МВФ, від уряду Японії 2,2 млрд доларів. Причому це те, що ми мали отримати в 2024 році, але термін перенесли. Отримали останній транш від ЄС у рамках програми макрофінансової допомоги. Були також гранти від Норвегії, ФРН, США, Швейцарії – на 0,3 млрд доларів. На єдиному казначейському рахунку є добрий запас, щоб з урахуванням наших внутрішніх доходів пройти січень. Тож за січень і навіть за лютий я не хвилююся», – сказав Гетьманцев.

Нардеп також погодився із твердженням журналіста про те, що західна допомога швидше за все надійде в Україну не раніше березня.

При цьому Гетьманцев запевнив, що Україна отримає кошти від партнерів «у будь-якому разі».

«Ми маємо політичні зобов'язання від наших партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. МВФ, Світовий банк, уряди різних країн, Єврокомісія – це усі частини інфраструктури цього механізму. І якщо пробуксовує якийсь із цих елементів, на допомогу приходить якийсь інший. Гроші від партнерів ми отримаємо у будь-якому разі, але нам потрібно пройти ці два місяці. І для того, щоб їх пройти, партнери нам дають подушку за рахунок інших джерел», – заявив депутат.