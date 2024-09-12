Гетманцев: Українці, які заробляють на інтернет-платформі OnlyFans повинні сплачувати податки

Платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, створений українцями, стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Користувачі отримують гроші, іноді - у значних розмірах. З цих коштів необхідно сплачувати податки, порушникам загрожує штраф.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Податковою одержано інформацію щодо громадян України – творців платного контенту на OnlyFans. Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою "Б" – близько $1,8 млн", - зауважив Гетманцев.
Він нагадав, що відповідно до положень ПК України платник податку, який отримує іноземні доходи, тобто доходи, отримані з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням.
"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок - задекларувати доходи та сплатити податки. І це стосується не тільки OnlyFans", - підкреслив нардеп.
Він зазначив, що неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%, а також 25% штрафних санкцій.
Нагадаємо, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.
Також канадська компанія Aylo, що є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як постачальник електронних послуг.
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