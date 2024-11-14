Адвокат: Стосовно всіх власників картки "Національний кешбек" не діятиме норма закону про банківську таємницю

Всі, хто відкриває картку "Національний кешбек" для отримання виплат на неї в банку, погоджуються, що до інформації про операції за карткою буде мати прямий доступ Державна податкова служба (ДПС) і стосовно неї не діятиме норма закону про банківську таємницю.

Про це у коментарі для LIGA.net розповів адвокат Богдан Янків.

"Згідно з постановою Кабміну №952, якою впроваджується Нацкешбек, всі, хто відкриває картку для отримання кешбеку в банку, погоджуються, що до неї буде мати доступ ДПС і стосовно неї не діятиме норма закону про банківську таємницю. Щоправда, тут йдеться виключно про картку, яка використовується в програмі "Національний кешбек", без поширення на інші рахунки та картки", – зазначив він.

Юрист нагадав, що стаття 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" фіксує, що ДПС не має інформації про доходи громадян і може отримати такі дані або з податкової перевірки, або за рішенням суду.

Тобто фактично інспектор із податкової не може зайти на рахунок ані фізичної особи, ані юридичної особи, ані ФОПів і не може знати, скільки ж вони заробляють до того моменту, поки не проведе обґрунтовану перевірку.

Він також додав, що ключовим захистом, який давав можливість не платити податок на звичайні перекази між рахунками та картками для більшості людей, була банківська таємниця.