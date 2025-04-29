У ДПС розповіли, скільки українці заробляють на OnlyFans

За три роки українці заробили на платформі OnlyFans $111 млн. Зокрема Велика Британія передала ДПС України інформацію про майже 5,5 тис. користувачів, що працювали через 7 тис. акаунтів.

Українська служба вже перевірила понад 750 осіб, донарахувавши їм більше ніж 250 млн грн податків. Ще 600 справ знаходиться в процесі розгляду.

Податкова також розіслала понад 5 тис. запитів тим, хто заробляв на платформі. Відреагували менше ніж 750 людей, які задекларували 356 млн грн.

«Оскільки Британія та інші країни надають нам ту чи іншу інформацію, ми можемо її використовувати і державний бюджет буде отримувати ще більше грошей. Ті, хто перебувають у тіні або не сплачують податки, ми до них доберемося», – наголосив голова ДПС Руслан Кравченко в інтервʼю Економічній правді.

Очільник податкової служби нагадав, що незалежно від того, де саме отримані гроші – в Україні чи за кордоном – податки треба сплачувати. Частина авторів на OnlyFans уже оформилася як фізичні особи-підприємці й добровільно сплачує в бюджет.

Кравченко також пояснив, що податкова не займається розслідуванням змісту контенту, адже це справа інших органів. Завдання податківців – контролювати, чи люди не ухиляються від сплати обовʼязкових платежів.

OnlyFans – це британська онлайн-платформа, яка дозволяє авторам контенту заробляти на підписках. Користувачі платять за доступ до фото, відео чи текстів. Хоча на сайті є різний контент, найбільше його асоціюють із матеріалами для дорослих.

На платформі можна побачити й зіркові акаунти. Так, наприклад акторка Джессі Кейв, відома за роллю Лаванди Браун у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила у соцмережах про запуск власного акаунта на платформі OnlyFans. У такий спосіб вона хоче заробити грошей на ремонт у будинку.