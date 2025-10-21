Президент України Володимир Зеленський особисто братиме участь у зустрічі "коаліції рішучих". Вона має відбутися в п'ятницю, 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про те, що нова зустріч "коаліції рішучих" відбудеться в п'ятницю, 24 жовтня, оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

При цьому, за непідтвердженою офіційно інформацією, Зеленський вирушить до Лондона, щоб узяти участь у переговорах.