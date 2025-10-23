Войти

Нардеп: Диференціація тарифів на вантажні перевезення завдає фінансові збитки не тільки самій Укрзалізниці

126

Диференціація тарифів на вантажні перевезення завдає фінансові збитки не тільки самій “Укрзалізниці”, але й державі: працює "в мінус" військовим, лікарям і вчителям.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив нардеп від "Довіри" Сергій Вельможний.

За перше півріччя 2025 року УЗ перевезла 79,6 млн тоннвантажів, що на 11,8% менше торішнього показника. У структурі доходів компанії ключовими джерелами є експортна продукція — чорні метали і зернові. За даними експертів, вони принесли 1,13 млрд грн та 0,84 млрд грн прибутків відповідно.

Натомість збитковими залишаються руда, будматеріали, вугілля. При собівартості 50 копійок за тонно-кілометр на перевезеннях руди, цементу, вугілля держава отримує лише 41 коп, при перевезенні щебеню, піску та інших матеріалів — взагалі 35 коп. Тоді як перевезення зернових дають 54 коп/ткм, а світлих нафтопродуктів — 74 коп/ткм.

Така диференціація тарифів створює преференції для одних галузей і значні перешкоди для інших, хоча УЗ возить продукцію одними і тими ж контейнерами чи вагонами по одним і тим же коліям. Цією тарифною політикою компанія спотворює ринок, втрачає прибутковість вантажного сегменту і власні доходи.

"Наша мета — покласти край цій несправедливості та забезпечити рівні та прозорі умови доступу до вантажних залізничних перевезень для всіх суб'єктів господарювання. І це не тільки про справедливість, а й про фінансовий стан самої "Укрзалізниці", який викликає занепокоєння", — заявив Вельможний.

Раніше сама УЗ попереджала, що без підвищення тарифів на вантажоперевезення може зазнати фінансової дестабілізації. Вельможний закликав компанію підвищити тарифи саме для збиткових категорій вантажів, а не влаштовувати "зрівнялівку" для всіх, включно з прибутковими.

"Потрібна прозора формула індексації, яка би враховувала збитковість і маржинальність тих чи інших секторів, і ставила всіх у справедливі умови. Ми маємо встановити збалансований тариф, який буде пропорційним до того, хто скільки платить зараз", — додав нардеп.

Укрзалізниця
