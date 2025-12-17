Sapphire: Зростання цін на оперативну памʼять пов’язане з ринковою невизначеністю, а не з реальним дефіцитом компонентів

Ціни на оперативну памʼять DDR5 суттєво зросли останнім часом, однак у компанії Sapphire вважають, що ситуація може змінитися вже за кілька місяців. У подкасті Hardware Unboxed PR-менеджер Sapphire Едвард Кріслер заявив, що зростання цін здебільшого пов’язане з ринковою невизначеністю, а не з реальним дефіцитом компонентів.

Sapphire Technology – виробник відеокарт на базі графіки AMD Radeon зі штаб-квартирою в Гонконзі. За його словами, поточна вартість модулів DDR5 може стримувати користувачів від оновлень і негативно впливати на продаж іншого комплектовання – материнських плат, корпусів і відеокарт. Кріслер припустив, що через шість-вісім місяців ціни можуть стабілізуватися, якщо виробники скоригують свою політику.

Це твердження суперечить прогнозам аналітиків TrendForce та інших дослідницьких компаній, які очікують, що високі ціни збережуться щонайменше до кінця 2026 року. Причиною називають обмежене розширення виробництва з боку ключових постачальників Samsung і SK Hynix, які зосереджують ресурси на виготовленні більш прибуткової памʼяті для ШІ-систем і дата-центрів.

Кріслер радить утриматися від поспішних купівель і зачекати чіткіших сигналів від ринку. За його словами, користувачі вже стикалися з подібними стрибками цін і зазвичай або відкладали апгрейди, або підбирали інші компоненти, аби не переплачувати.