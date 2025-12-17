Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Ужгород, Львів і Київ утримують лідерство за вартістю оренди житла

121
Ужгород, Львів і Київ утримують лідерство за вартістю оренди житла

Ринок оренди житла в Україні у 2025 році увійшов у фазу структурних змін: ціни зростають майже всюди, географія попиту зміщується на захід країни, а співвідношення орендних ставок до середніх зарплат стрімко погіршується. Ужгород, Львів і Київ утримують лідерство за вартістю оренди, однак їх дедалі впевненіше наздоганяють інші регіональні центри.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на річний звіт ЛУН.

За даними аналітиків, у 2025 році оренда житла в Україні остаточно закріпилася як ключовий формат проживання для мільйонів українців. Ціни продовжили зростати: найвищі орендні ставки залишаються в Ужгороді, Львові та Києві, але не надто відстає Івано-Франківськ.

Орендна ставка зростає швидше, ніж зарплата. За рік їх співвідношення знизилось майже в усіх регіонах країни.

У 2025 році інтерес українців до оренди житла зріс у порівнянні з минулим роком. Це підтверджують як дані рієлторських компаній, так і статистика Google Trends. Натомість суттєво змінилася географія пошукових запитів.

Так, у 2024 році найбільше житлом для оренди цікавились у східних областях та столичному регіоні. У 2025 році фокус зміщується в західну частину країни.

Це може свідчити про подальшу міграцію внутрішньо переміщених осіб і бізнесу на захід України — причому не лише до найдорожчих Львова та Ужгорода, а й до інших умовно безпечних регіонів.

Наймасовішим сегментом ринку оренди в Києві залишаються однокімнатні квартири. Саме вони найкраще відповідають запитам молодих фахівців та орендарів з обмеженим бюджетом.

Водночас ринок демонструє поступове зростання інтересу до 2- та 3-кімнатних квартир. Їх частіше обирають сім’ї, переселенці та орендарі, орієнтовані на довгострокове проживання і вищий рівень комфорту.

Максим Клименко, власник агентства нерухомості LevelGroup, звернув увагу на зниження попиту та незначний спад цін у другій половині осені після традиційно жвавого літнього періоду та початку осені.

За підсумками 2025 року найдорожчими містами для оренди 1-кімнатних квартир стали Ужгород і Львів, які випередили навіть Київ. Наприкінці року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді сягнула 21,3 тис. грн на місяць. У Львові цей показник становив 17 тис. грн, у Києві — 16 тис. грн.

Івано-Франківськ за рік продемонстрував зростання цін на 15% і майже досяг рівня 16 тис. грн, фактично зрівнявшись зі столицею.

Водночас найвідчутніше річне зростання орендних ставок зафіксовано в Кропивницькому (+33%). Значне подорожчання також відбулося в Черкасах (+28%), Миколаєві та Житомирі (+20%), Одесі (+18%), Харкові (+13%), Хмельницькому та Запоріжжі (+10%).

Попри таке зростання, оренда в східних містах залишається істотно дешевшою, ніж у західних лідерах. Наприкінці 2025 року середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становила:

  • Одеса — 10 тис. грн,
  • Дніпро — 10,5 тис. грн,
  • Запоріжжя — 5,5 тис. грн,
  • Харків — 4,5 тис. грн.

Вартість оренди двокімнатних квартир у 2025 році в більшості міст зросла. Абсолютним лідером став Ужгород: тут оренда “двушки” подорожчала на 36% і досягла 29,8 тис. грн, що вивело місто в лідери за найвищими цінами.

Натомість у Києві спостерігалось зниження середніх ставок на 2-кімнатні квартири — на 4%, до 23 тис. грн. Столиця все одно залишається в рейтингу найдорожчих місць, посівши друге місце.

Третю позицію займає Львів — 21 тис. грн, що на 5% більше, ніж рік тому.

Найбільше зростання оренди 2-кімнатних квартир показали: Чернівці (+26%), Кропивницький (+22%), Полтава (+16%), Івано-Франківськ (+15%), Одеса та Вінниця (+13%).

У сегменті 3-кімнатних квартир картина стриманіша: у більшості міст ціни майже не змінилися. Водночас там, де зростання відбулося, воно було суттєвим: Львів (+14%), Одеса (+15%), Івано-Франківськ (+20%), Полтава (+25%).

“Великі прирости в таких містах як Одеса, Харків, Миколаїв повʼязані із тим, що ціни в цих містах довго трималися по низу ринку. Тому при початку відновлення навіть не така велика зміна середньої ціни дає відчутний приріст у відсотках.”, - коментує керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

Водночас, зазначає експертка, в одному із найдорожчих по оренді міст – столиці, ціни зростають наразі більш помірно, а під кінець року зафіксований навіть спад.

“Думаю, що за виключенням Ужгороду, ми можемо сказати про рух в сторону обережного зменшення дисбалансу між дорожчими і дешевшими містами. Це може свідчити про те, що фактор ціни оренди в містах нарощує свою вагомість порівняно із безпекою міста”, — додає Людмила Кірюхіна.

Розрив між цінами на оренду на заході та сході країни у 2025 році зберігається і сягає 2–4 разів залежно від типу житла. Попит при цьому залишається високим: у Києві, Львові та Одесі середній термін експозиції квартири становить 8–9 днів. У столиці цей показник за рік зріс із 6 до 8 днів, тоді як у Львові та Одесі, навпаки, скоротився.

Найбільш доступною оренда залишається в Харкові: оренда 1-кімнатної квартири забирає близько 20% середньої зарплати, 2-кімнатної — 28%, 3-кімнатної — 41%. Найменш доступна — в Ужгороді: за однокімнатну доведеться віддавати 80% середнього доходу, а оренда 2-кімнатної перевищує середню зарплату на 12%.

Показник економічної доцільності купівлі житла також змістився в бік оренди. У Києві та Львові вартість 1-кімнатної квартири еквівалентна 16,2 рокам оренди, в Одесі — 17,7 року. Найдовша окупність зафіксована в Чернігові — 23,6 року, а також у Харкові та Рівному.

Ужгород, Київ, житло, Львів
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 17 декабря 2025
Вторник, 16 декабря 2025
Понедельник, 15 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023