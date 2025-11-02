Укрзалізниця: Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі для громадян у непікові періоди

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі для громадян у непікові періоди, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниця".
"У піковий період не просто "зловити" квитки. Тож програма УЗ-3000 допоможе розвантажити пік – вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди", - йдеться у повідомленні.
В УЗ пояснили, що 3,000 км дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. "Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!", - зазначили в компанії.
У АО зазначили, що ця програма є важливою складовою системного державного фінансування пасажирських перевезень. "Це – надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", - підкреслили в компанії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в рамках обговорення пакету програм зимової підтримки доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і зазначив, що вже є пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000.
