3 000 км від Укрзалізниці: коли запрацює програма

Зовсім скоро стартує нова програма Укрзалізниці – 3 000 кілометрів, яка має змінити підхід до подорожей залізницею. Ініціатива передбачає можливість отримувати квитки у не пікові періоди та ефективніше використовувати вільні місця, що щомісяця залишаються незайнятими.

На які напрямки можна взяти квитки 3 000 км від Укрзалізниці та де їх дістати, читайте в матеріалі Фактів.

Пілот програми УЗ 3 000 мають запустити вже у грудні. Спершу вона охопить поїзди, що курсують у напрямку прифронтових районів, щоб дати змогу людям частіше навідувати рідних, які служать неподалік. У січні та лютому ініціативу планують поширити й на інші популярні та не пікові напрямки.

Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський у прямому ефірі Єдиних новин пояснив, що програма передбачає використання понад 250 тисяч вільних місць щомісяця. Для прикладу, у лютому – місяці з найнижчим попитом. Тому близько 200 тисяч квитків залишаються непроданими.

Так само спостерігається нерівномірність попиту: наприклад, у п’ятницю ввечері пасажирів значно більше, ніж у вівторок.

Основна мета ініціативи – запропонувати пасажирам саме ті місця, які зазвичай не продаються.

За результатами опитування Укрзалізниці, близько 40% респондентів готові підлаштуватися під менш популярні дати та зайняти вільні місця. Значна частина пасажирів готова переносити поїздку на іншу дату або навіть змінювати місяць подорожі. Це дозволяє компанії ефективніше перерозподіляти пасажиропотік: у серпні перевезення сягають приблизно 2,6 мільйона пасажирів, натомість у лютому – близько 1,9 мільйона. Використання вільних зимових місць дає змогу перевозити більше людей без додаткових витрат.

За словами Олександра Перцовського, пасажири, які обиратимуть поїздки у період низького попиту, розвантажать пікові дні та години. Завдяки цьому люди, яким потрібно терміново виїхати у конкретну дату, матимуть більше шансів придбати квитки у вільному доступі.

Посадовець зазначає, що фінансування програми планують забезпечити за рахунок незаповнених місць у поїздах у періоди найнижчого попиту. Йдеться про ті рейси, які традиційно курсують з великою кількістю вільних місць у зимові місяці. Додатковим джерелом компенсації мають стати зміни у вартості квитків преміум-сегменту. Адже саме там планується поступовий перегляд тарифів.

Програма УЗ-3 000 не охоплюватиме вагони першого класу, СВ та міжнародні рейси. Для цих категорій квитків готують окремі зміни – зокрема, динамічне ціноутворення та розширення сервісів, що дозволить компенсувати потенційні втрати від безкоштовних кілометрів.

Наразі триває опрацювання технічних деталей роботи програми. На початковому етапі основна увага буде приділена мешканцям прифронтових територій. За оцінками Міністерства розвитку громад та територій, йдеться про обласні центри та прилеглі райони, де загалом проживає близько 12 мільйонів людей.

Програму розглядають як частину державного фінансування пасажирських перевезень. Умовні 3 000 кілометрів відповідають довжині найдовшого маршруту компанії, що символізує рівні можливості для кожного пасажира.

Участь буде відкрита:

дорослим пасажирам;

дітям – через акаунт батьків.

Передбачено, що одна людина зможе оформити до чотирьох квитків. Пропозиція поширюватиметься лише на плацкартні та купейні вагони, але не на СВ, перший клас і не на поїздки за кордон.

Щомісяця Укрзалізниця планує виділяти 200–250 тисяч квитків, переважно на рейси, де місця традиційно залишаються незайнятими.

Після завершення пілоту Укрзалізниця оцінить попит і може внести зміни. Серед варіантів – запуск безкоштовних кілометрів навіть у високий сезон, але лише на рейси, які традиційно розпродаються не повністю. Також розробляється система, яка має унеможливити участь перекупників.

Оформити квиток за програмою можна буде в офіційному мобільному застосунку Укрзалізниці.

У додатку з’явиться спеціальний розділ із бонусними кілометрами.

Там можна буде:

Побачити доступні маршрути у періоди низького попиту.

Відфільтрувати рейси, що беруть участь у програмі.

Оформити квиток, списавши кілометри замість грошей.

УЗ також готує варіант для тих, хто не користується смартфоном, тож можна буде звернутися до визначених сервісних точок, де працівники допоможуть підібрати квитки та оформити поїздку.

Наразі обговорюється, чи залишиться мінімальний технічний платіж (наприклад, 1–2 грн за оформлення). Компанія прагне зробити послугу повністю безкоштовною.