Буданов: російська пропаганда поступово готує населення рф до "реальності"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російська пропаганда поступово готує населення рф до "реальності". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, динаміку пропаганди Кремля чітко видно — ворог починає відходити від тези про те, що рф "всіх перемагає".

"Тепер кажуть, що все йде за графіком та планом, але ці графік і план так ніхто і не розуміє", — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що все частіше навіть найвідвертіші пропагандисти допускають поразку росії у війні проти України.

"Кажуть: а що буде, якщо ми не зможемо перемогти чи програємо? російське суспільство поступово готують до реальності, в якій вони опинилися", — резюмував він.