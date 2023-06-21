Буданов: російська пропаганда поступово готує населення рф до "реальності"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російська пропаганда поступово готує населення рф до "реальності". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, динаміку пропаганди Кремля чітко видно — ворог починає відходити від тези про те, що рф "всіх перемагає".
"Тепер кажуть, що все йде за графіком та планом, але ці графік і план так ніхто і не розуміє", — сказав Буданов.
Розвідник заявив, що все частіше навіть найвідвертіші пропагандисти допускають поразку росії у війні проти України.
"Кажуть: а що буде, якщо ми не зможемо перемогти чи програємо? російське суспільство поступово готують до реальності, в якій вони опинилися", — резюмував він.
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