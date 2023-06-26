Буданов: російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля 4 енергоблоків ЗАЕС

російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля 4 із 6 енергоблоків Запорізької атомної електростанції.

Як передає Укрінформ, про це інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, повідомляє ГУР.

“План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби”, - заявив Буданов.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

Керівник ГУР МО нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

“Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз”, - наголосив він.

За його словами, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російських військ на лівому березі Дніпра. А створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що москва може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.