Буданов: російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля 4 енергоблоків ЗАЕС

російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля 4 із 6 енергоблоків Запорізької атомної електростанції.
Як передає Укрінформ, про це інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, повідомляє ГУР.
“План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби”, - заявив Буданов.
За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.
До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.
Керівник ГУР МО нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.
“Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз”, - наголосив він.
За його словами, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російських військ на лівому березі Дніпра. А створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.
Водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що москва може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023