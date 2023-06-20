Буданов: В Україні формується "загін безсмертних", який буде приходити у сни до росіян

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав ексклюзивний коментар виданню Kyiv Post, в якому сказав, що зараз в Україні формується "загін безсмертних", який буде "приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити".

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", – сказав Буданов.