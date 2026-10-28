Корецький: Уряд спростив процедуру оренди державного та комунального майна для постраждалого бізнесу

Кабінет міністрів України спростив оренду державного та комунального майна для постраждалого бізнесу та цифрової інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
"Підприємства, які постраждали через російську агресію, зможуть орендувати державні та комунальні приміщення без аукціону. Так бізнес швидше знаходитиме нові площі та відновлюватиме роботу. Росія системно б'є по нашій цифровій інфраструктурі, зокрема по дата-центрах. Уряд вживає заходів, щоб захистити державні інформаційні ресурси та забезпечити безперебійну роботу електронних сервісів", – написав Корецький в телеграм-каналі.
За його словами, надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи зможуть орендувати приміщення без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.
Крім того, уряд спрощує оренду для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.
Раніше Кабмін спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Вони можуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, у яких частка держави перевищує 50%, для розміщення цифрової й телекомунікаційної інфраструктури.
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