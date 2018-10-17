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Про перспективы валютного рынка

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Про перспективы валютного рынка

Если посмотреть на предыдущие 12 месяцев, можно увидеть несколько периодов ярко выраженной динамики курса гривны к доллару. Первый начался в ноябре 2017 года и продолжался до середины января 2018 года, когда официальный курс снизился с 26,5 до 28,8 гривен за доллар (падение на 8,7%). С последней декады января началось затяжное укрепления национальной валюты, которое длилось пять месяцев — до 25 июня — ее курс укрепился до 26,2 гривен за доллар (рост на 9%). После этого в течение двух недель курс гривны сначала снизился до 26,42 (2 июля), а затем вернулся в 26,2 гривен за доллар (9 июля). Начиная с 10 июля нацвалюта стабильно ослабевала по отношению к доллару, дважды — 27 августа и 24 сентября — достигнув локальных минимумов на уровне 28,3 гривны за доллар. С конца сентября тенденция к снижению была переломлена, нацвалюта укрепилась — до 27,9 гривен за доллар по состоянию на 16 октября.

Снижение курса в начале года происходит не в первый раз. Оно объясняется недостаточной координацией фискальной и монетарной политики — в конце года правительство обычно очень активно тратит деньги. Например, за декабрь 2017 остаток средств Кабмина на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раз — с 54,1 до 5,1 млрд. гривен. Неидеально сработал тогда и Нацбанк, который во второй половине 2017 опоздал с повышением учетной ставки — предпосылки для ужесточения кредитно-денежной политики сложились в августе-сентябре прошлого года, а цикл повышения ставки начался в середине октября.

Девальвация гривны, которую мы наблюдали в июле-августе этого года, была типичной (обычно снижение курса гривны происходило в сентябре и задевало часть октября). Здесь есть несколько причин. Внешняя причина — цикл повышения ставки ФРС привел к росту привлекательности активов в долларах США, который существенно подорожал по отношению к валютам стран с развивающимися рынками. Но, уровень снижения курса гривны был значительно меньше уровней девальвации аргентинского песо, бразильского реала, турецкой лиры, российского рубля и валют многих других стран с формирующимися рынками.
Внутренних же причин две. Во-первых, похоже, отечественные импортеры, которые обычно активизируют деятельность после окончания периода летних отпусков, решили «сыграть на опережение»: в июле и августе спрос на валюту на безналичном рынке был значительно выше аналогичных показателей предыдущих лет. Об этом свидетельствуют и показатели внешней торговли: объем импорта в июле 2018 был на 25,3% больше, чем в июле прошлого года, в августе текущего года — выше на 17,4%, чем в августе 2017 года. Соответственно более высоким был и спрос на инвалюту. Во-вторых, причиной повышения спроса на валюту был объем гривны, вышедшей на рынок в результате погашения краткосрочных ОВГЗ, которые правительство было вынуждено эмитировать в начале года — в связи с обычной для января-февраля непростой ситуацией с госбюджетом (кстати, приход нерезидентов в середине зимы на рынок ОВГЗ позволил переломить тенденцию снижения курса гривны). Поскольку у нас действует режим плавающего обменного курса, Нацбанк сглаживал резкие колебания курса, но не мог останавливать складывающуюся тенденцию.

Кстати, если сравнить курс гривны к доллару в начале года и на 16 октября, получается, что за это время гривна укрепилась (пусть и незначительно — на 0,5%). Чего же ждать от гривны до конца этого года? Среди факторов, влияющих на курс, выделю такие важнейшие — цены на основные экспортные товары (сельхозпродукты, минудобрения и продукцию черной металлургии), цены на основную импортную продукцию (энергоносители и потребительские товары для населения), перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по госдолгу.

Цены на основные экспортные товары. Посмотрим на Commodity Metals Price: после умеренно положительной динамики в апреле-июле, в августе-сентябре этот индекс снижался, однако в октябре стабилизировался на уровне 77,5. Учитывая сезонность спроса на металлургическую продукцию, не думаю, что снижение цен на нее продолжится, скорее стоит ожидать умеренного роста. Если так и произойдет, предложение валюты на межбанковском рынке может увеличиться.

Ситуация с ценами на минудобрения нейтральная: посмотрев на индекс Potassium Chloride Monthly Price вы увидите удивительную стабильность — цена метрической тонны минудобрений находится на уровне 215,5 долларов, не меняясь с сентября 2017 года.

Относительно цен на сельхозпродукцию. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, после роста цены на пшеницу в июле-августе, в сентябре произошло некоторое ее снижение — на 3% (но мировые цены на пшеницу в сентябре текущего года были на 12% выше по сравнению с ценами сентября 2017 года). Причиной снижения цен в прошлом месяце была активизация крупнейших экспортеров в начале очередного маркетингового года. Логика подсказывает, что в октябре-ноябре цены стабилизируются. А, судя по урожаю этого года, экспорт пшеницы из Украины будет стабильно высоким, что должно положительно сказаться на предложении валюты. Относительно цен на кукурузу — ожидается их небольшое снижение, но для валютного рынка это будет компенсировано высоким объемом ее экспорта.

По еще одной важнейшей для нашей страны экспортной торговой позиции — подсолнечному маслу: цены на него понемногу снижаются уже давно, однако объемы экспорта позволяют надеяться на серьезные объемы поступлений валютной выручки (Украина занимает 55% мирового рынка «сырого» подсолнечного масла, потенциал отрасли — в увеличении производства рафинированной продукции).

Цены на основную импортируемую продукцию. Мировые цены на нефть с начала года находятся на сравнительно высоком уровне, колеблясь в районе 80 долларов за баррель. Поскольку временной лаг между изменением мировых цен на нефть и розничных цен на топливо в Украине достаточно короткий (1-2 месяца), эта стоимость нефти уже учтена в ценниках на украинских АЗС, а рост стоимости бензина в августе-сентябре было связан с ослаблением курса гривны.

Средняя цена импортируемого газа составляла в этом году (долларов за тыс. куб. м):

январь 279,4
февраль 261,1
март 278,7
Апрель 310,8
май 263,5
июнь 267,4
июль 309,1

Но, если посмотреть на график цены газа, сложившийся в конце сентября-первой половине октября на ближайших к Украине европейских хабах — голландском TTF и немецких NCG и GASPOOL — заметна тенденция к снижению котировок (за последние две недели цены упали в среднем на 13%). Объем газа, закачанного Украиной в подземные хранилища по состоянию на конец сентября, составил 16 млрд. куб. м., следовательно, период активной закупки близок к завершению, газа достаточно для обеспечения транзита и прохождения отопительного сезона (он будет масштабно закупаться только в случае неприятных погодных сюрпризов). То есть, ситуация штатная — серьезного давления на валютный рынок она предоставить не должна.

По импорту угля ситуация относительно благоприятна — с начала года средние цены энергетического угля снизились с 77 до 68 долларов за тонну. Вероятно, по мере приближения зимы угля будет дорожать, но вряд ли цены превысят прошлогодние.

Спрос населения на импортные товары растет, об этом свидетельствует статистика потребительского кредитования — его объем за 8 месяцев этого года увеличился на 20,5% (к сожалению, львиная доля средств идет на покупку товаров иностранного производства, поэтому остро стоит проблема разработки и реализации программ импортозамещения). В общих масштабах импорта влияние этого фактора на будущую курсовую динамику не так велико. Впрочем, к концу года обычно импорт потребительских товаров резко возрастает, что может оказать ситуативное влияние на курс гривны.

Согласно данным Минфина, платежи по внешнему долгу в четвертом квартале должны составить 17,25 млрд. гривен или около 616 млн. долларов (из них 429 млн. долларов — погашение кредитов МВФ). Этот фактор, наряду с неопределенностью относительно получения очередного транша кредита от МВФ, наиболее тревожный. Надеюсь, что в случае осложнений Минфин сможет организовать привлечение долгового финансирования (желательно с меньшей доходностью, чем это было в августе). Еще больше надеюсь на успех в переговорах с Фондом, по крайней мере Нацбанк делает для этого все необходимое. Продолжение кредитования МВФ важно еще и потому, что от этого зависит получение в этом году макрофинансовой помощи от Евросоюза.

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Подведу итог. Первое — курсовые колебания гривны, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе — думаю, сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось с типичного периода «сентябрь-октябрь» на «июль-сентябрь» и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье, полагаю, что действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано. А, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке.

курс, Богдан Данилишин, гривна
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Среда, 17 октября 2018
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Про перспективы валютного рынка

Сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось с типичного периода «сентябрь-октябрь» на «июль-сентябрь» и его потенциал, вероятно, исчерпан. При этом действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано. А, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке.
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