К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.

Правительство добилось максимально возможного ослабления требований МВФ для получения критически важно для Украины транша.

Некоторые важные цифры:

— Украина имеет доказанные запасы 1,2 трл. куб. м газа;

— собственная добыча в 2017 году — 20,5 млрд. куб. м .;

— из них 4,1 млдр. куб. м. добыто частными компаниями, 16,4 млрд. куб. м — государственными компаниями;

— потребление населением, предприятиями тепловой-коммунальной энергетики (ТКЭ) с целью производства тепла для населения и бюджетных организаций в 2017 году — 16,3 млрд. куб. м.

За 9 месяцев этого года уже добыто государственными компаниями 15,45 млрд. кубов газа, 24,85 тонн угля. В хранилищах накоплено 16,33 млрд. кубов газа. Как утверждает Владимир Гройсман — на отопительный сезон газа хватит.

К сведению:

— общий объем потребления природного газа в Украине в 2017 году — 31,9 млрд. куб м.;

— потребление населением, предприятиями тепловой-коммунальной энергетики (ТКЭ) с целью производства тепла для населения и бюджетных организаций в 2017 году — 16,3 мдлрд. куб. м. (51%);

— потребление бюджетными учреждениями — 0,9 млрд. куб. м. (2,8%);

— потребление промышленностью — 9,2 млрд. куб. м. (29%);

— технологические расходы и для производства сжиженного газа — 4,4 млрд. куб. м. (14%);

— неоформленные объемы, несанкционированный отбор — 1,1 млрд. куб м (3,2%).

На первый взгляд возникает вопрос — следовало ли увеличивать цену на газ для населения, если газа внутренней добычи хватает для нужд населения и предприятий ТКЭ? Но не все так просто.

Следует отметить, что основной государственный добытчик газа компания «Укргаздобыча» (74,3% от общего объема добычи в Украине) в 2017 году по действующим договорам совместной деятельности передала 0,5 млрд. куб. м газа, а еще 0,9 млрд. куб. м. компанией было потреблено на собственные производственно-технологические нужды (все остальное количество, или так называемый «товарный газ», добытый «Укргаздобычей» в течение 2017 года, закупался «Нафтогазом» и поставлялся для нужд бытовых потребителей и производителей тепловой энергии для нужд населения). Таким образом для нужд населения газа собственной добычи все же не хватает.

Однако, вопрос не только в плоскости баланса добычи-потребления. Дело в том, что у нас существует несколько тарифов на газ. Разница в нескольких тарифах на рынке приводит к такой проблеме — как только появляется разница между ценой, по которой газ продается разным потребителям, сразу возникают возможности для нецелевого использования части газа. Еще одна проблема — газ украинского производства всегда закупался по низким ценам, поэтому наблюдалось значительное недоинвестирование в газодобывающую отрасль.

Если вернуться к вопросу импортного паритета — стоимость газа на внешних рынках колеблется от 11 до 15 тысяч гривен за тыс. куб м. (Точная цифра зависит от условий поставки и оплаты). Если учитывать такие цены, то тариф должен вырасти почти на 100%. Таким образом, даже с учетом повышения на 23,5%, украинцы будут получать газ дешевле рыночной стоимости. Следует отметить, что МВФ настаивает на повышении цены газа для населения на 60%, но правительству удалось на 2018 год достичь с Фондом согласия относительно существенно меньшего подорожания.

Нынешнее повышение цены на газ не коснется тех, кто оформил субсидию — в пределах социальной нормы субсидианты НЕ БУДУТ платить за газ больше, чем платили в прошлом отопительном сезоне. Даже тем, кто не оформил субсидию к отопительному сезону, государство возместит расходы на коммунальные услуги. Это гарантировано соответствующим постановлением Кабмина № 848.

Вместе с тем, Кабмин изменил условия получения субсидий — эти условия стали несколько более жесткими. Это правильно, потому что получать субсидию должны только те, кто действительно в ней нуждаются. Также важны качественные изменения — в частности, будет учитываться не общая площадь дома, а только отопительная.

Правительство в этом году дополнительно выделяет на программу «теплые кредиты» 100 млн. грн. Программа будет продолжена и в следующем году. Также с 1 января 2019 заработает Фонд энергоэффективности. Это позволит украинцам получить безвозвратную помощь от правительства на энергомодернизацию жилья: замену котлов, утепление, установку счетчиков.

Правительство приняло решение перечислять в госбюджет 90% прибыли НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас уплачивается 75%.

Кардинальное решение проблемы — в наведении порядка в области внутренней добычи газа, а именно в инвестициях в отрасль, преодолении коррупции и демонополизации.

Нуждается в коренном реформировании система взамоотношений в газовой сфере и сама система Нафтогаза. В первую очередь, необходимо добиваться увеличения собственной добычи газа. Важно, чтобы деньги от увеличения тарифов оставались на развитие в газовой отрасли.

Правительству необходимо сконцентрироваться на том, как увеличить добычу украинского газа. Ведь потенциал огромен. Украина может не только быть самодостаточной, но и в среднесрочной перспективе стать экспортером газа.

Вопрос преодоления коррупции — это необходимость избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене.

Проблема монополизма — это когда население не имеет возможности выбирать поставщика, в результате чего вынужденно соглашаться на цены и условия, которые диктуют соответствующие обл- и горгазы.

Нужно понять — эра дешевых энергоносителей в Украине закончилась. К тому же, газ — дорогое топливо, так как чистое с экологической точки зрения.