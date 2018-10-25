Об инновациях в Украине

Одна из топ-тем для обсуждений в мейнстримном экспертном сообществе — о переходе экономики Украины на модель инновационного развития, состоящую в разработке и создании высокотехнологичной продукции. С моей точки зрения, такая постановка вопроса скорее годится для полемики, чем для реального воплощения. Приведу пять причин, в силу которых вероятность успешности такого инновационного процесса в Украине не высока.

Первое — отсутствие подходящей предпринимательской культуры. В Украине отношение к предпринимателям, потерявшим свои деньги и средства, доверенные им инвесторами, традиционно отрицательное (независимо от причин произошедшего), в отличие от культуры стран, являющихся лидерами мирового инновационного процесса, где к этим вопросам относятся вполне терпимо. Изменение бизнес-психологии в Украине в сжатые сроки вряд ли возможно.

Второе — отсутствие подходящей национальной системы финансирования рисковых инноваций. Для цикла подрывных инноваций необходимы специфические рынки капитала. Если доминирует долговое финансирование, как в Украине, то колесо подрывных инноваций может и вовсе не начать вертеться. Рынок инновационного продукта на начальном этапе очень мал, его развитие не прогнозируемо. Если проект финансируется банком, то банкиры требуют полной предсказуемости и притока выручки для обеспечения возврата займа. У банковских работников отсутствует гибкость, необходимая для работы в стиле эксперимента — а именно так, сквозь туман, окутывающий новые рынки, инновационная компания нащупывает путь для создания высокотехнологичной продукции. Действующая у нас финансовая система имеет не подходящий для инноваций характер — в Украине она опирается на банковское кредитование. Ее изменение потребует радикального трансформации психологии финансистов. В Украине это вряд ли возможно не только в обозримом будущем, но и в принципе.

Третье — отсутствие культура венчурных фондов. В той же Кремниевой долине, которую дискутанты об инновациях любят приводить в качестве примера, сложилась уникальная культура венчурного финансирования, направленная на поиск и эффективный отбор наиболее перспективных проектов. Главный ее элемент — селективный отбор стартапов особого типа и бизнес-биографии предпринимателя, которого имеет смысл, как минимум, внимательно выслушать по сути его предложений. Как правило, технологические обоснования, патентные заявки и детальные бизнес-планы не имеют в данном случае особого смысла и влияния на процесс принятия решения не оказывают. Главное, что берется во внимание — персона руководителя будущего проекта. В случае согласия финансировать проект, предприниматели получают деньги быстро — за счет развитой сети «бизнес-ангелов», которые контролируются выходцами из технологической среды, ранее удачно реализовывавшими стартапы. В Украине не только отсутствует развитая сеть «бизнес-ангелов», но и существует практика крайней зарегулированности при получении финансирования. Не стоит сбрасывать со счетов и коррупцию, когда выбор финансируемых проектов (в редких случаях выделения средств государством) осуществляется исходя из мотивов, далеких от содействия инновациям.

Четвертое — отнюдь не лучшие условия жизни для интеллектуалов. Интеллектуальная деятельность неотделима от культуры, она является ее частью. Технологические предприниматели создали свою субкультуру: политический и религиозный плюрализм, серьезнейшее внимание к экологии, любовь к неформальной одежде, музыке. То, чего в Украине не наблюдается. Сможет ли Украина реализовать программу содействия приезду высокоинтеллектуальных иммигрантов и их адаптации? Сможет ли обеспечить им комфортные условия жизни? Сомнительно. Тем более, что никто не стремится удержать в стране отечественных интеллектуалов. И факт некомфортных условий жизни для интеллектуалов, похоже, мало волнуют наши властные элиты.

Пятое — случайность зарождения инновационного процесса. Все та же Кремниевая долина не создавалась по решению какого-либо госоргана. Она медленно, в течение, как минимум, 60 лет, формировалась эволюционным путем. Вектор развития процессов был снизу вверх. Эти процессы могли вообще ни к чему не привести, если бы Билл Шокли, один из изобретателей транзистора, не был настолько трудным человеком, что некоторые из его инженеров, так называемая «восьмерка предателей», создали в 1950-х годах свою компанию Fairchild Semiconductor. Создали ее для того, чтобы элементарно сбежать от Шокли. Компания, созданная «восьмеркой предателей», в конце концов, распалась, но на ее месте возникли новые компании, включая лидеров мировой высокотехнологической индустрии, таких как Intel, National Semiconductor, AMD и Applied Materials. Был реализован так называемый цикл «колеса подрывных процессов», когда инновационный процесс поддерживается созданием все новых и новых фирм усилиями бывших работников лидеров отрасли. В США это продолжается до сих пор. В Украине же наоборот — в лучшем случае процесс может носить некий революционный характер и насаждаться властью сверху вниз, что не даст успеха. Впрочем, и насаждаться не будет — воли и интереса властных элит к инновациям не просматривается...

Что делать? В Украине ведутся дискуссии об инновациях, преимущественно ориентированных на разработку и создание высокотехнологичной продукции. И зачастую упускается из внимания то, что созданные товары необходимо производить. Многие экономики, в частности «азиатские тигры», выросли на производстве товаров, которые были разработаны в других странах. Чтобы достигнуть этого они применили инновационные управленческие и производственные технологии, которые позволили им достигнуть мирового качества произведенной продукции и стать конкурентными на мировых рынках.

Например, Япония, Южная Корея и Финляндия являются странами, которые за счет лучшей организации труда смогли наладить конкурентное производство товаров, изобретенных не ими. Думаю, что для Украины опыт этих стран предпочтителен. Целесообразно интенсифицировать процесс хотя бы частичного вписывания нашей страны в международное разделение труда по производству услуг и товаров мирового качества. Имеет смысл перенимать лучший европейский и азиатский опыт производственных управленческих инноваций. Это хоть сколько-нибудь реальный путь инновационного развития для нашей страны.

Украине нужен центр обучения уже изобретенным и применяемым лучшим подходам к организации производства товаров. Нужно перенимать лучший европейский и азиатский опыт именно производственных управленческих инноваций. А не тратить время и силы на обсуждение возможности запуска колеса инноваций в том режиме, в котором в нашей стране оно обречено на пробуксовку.