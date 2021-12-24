Войти
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
дружба народов
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году
резонанс
Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

В Германии резко выросли цены на газ и электричество

310
В Германии резко выросли цены на газ и электричество

Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.

По его данным, с начала года цены на электричество в среднем выросли на 18,4%. В начале года домохозяйство, потребляющее в год 4000 киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро, в декабре этот показатель составил 1386 евро. Таким образом, пишет издание, за год расходы на электричество выросли на 215 евро. По оценкам Verivox, в следующем году цены продолжат расти: 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже заявили о повышении цен в январе-феврале в среднем на 7,6%.

Читайте также: Суд приговорил экс-замглавы правления «Укргазвыдобування» Тамразова к 5 годам тюрьмы

Как пишет издание, цены на газ также выросли: если в начале года домохозяйство «с потреблением 20 тысяч киловатт-часов» в годовом исчислении платило 1162 евро, то в декабре этот показатель вырос до 1704 евро (на 46,6% или 542 евро). О повышении цен на 23,1% в январе-феврале следующего года объявили 515 из около 700 поставщиков газа. В районах, где уже подорожал газ, находятся около 32 миллионов домохозяйств.

газ, электроэнергия, ФРГ, цена на газ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 декабря 2021
Четверг, 23 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016