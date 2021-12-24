В Германии резко выросли цены на газ и электричество

Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.
По его данным, с начала года цены на электричество в среднем выросли на 18,4%. В начале года домохозяйство, потребляющее в год 4000 киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро, в декабре этот показатель составил 1386 евро. Таким образом, пишет издание, за год расходы на электричество выросли на 215 евро. По оценкам Verivox, в следующем году цены продолжат расти: 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ уже заявили о повышении цен в январе-феврале в среднем на 7,6%.
Как пишет издание, цены на газ также выросли: если в начале года домохозяйство «с потреблением 20 тысяч киловатт-часов» в годовом исчислении платило 1162 евро, то в декабре этот показатель вырос до 1704 евро (на 46,6% или 542 евро). О повышении цен на 23,1% в январе-феврале следующего года объявили 515 из около 700 поставщиков газа. В районах, где уже подорожал газ, находятся около 32 миллионов домохозяйств.
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