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Лес высоток вместо леса: как в Ирпене меняли Генплан

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Лес высоток вместо леса: как в Ирпене меняли Генплан

Депутаты Ирпенского городского совета, где большинство составляют застройщики, проголосовали за Генплан, который увеличивает разрешенные под высотную застройку земли в несколько раз.

Активистка Михайлина Скорик утром не могла говорить по телефону и рассказать, что происходит в горсовете — на ее телефон просто устроили атаку. Пришлось отключить связь и воспользоваться вайфай, чтобы выложить в Фейсбук хронику событий.

«Сам генплан никто в глаза не видел, разве что предыдущие „эскизы“ — что туда внесли неизвестно, но из того, что мы видели, они увеличили высотность застройки, разрешили застройку возле рек Ирпень и Буча, а также застройку частного сектора. Последнее позволит снизить цены на выкуп земли у владельцев частных домов», — рассказывает Михайлина.

Перед тем как вносить изменения в генплан, в городе провели фейковые слушания. На них представили документ, согласно которому в городе есть морской порт, побережье Черного моря и лиман прямо под Киевом.

«С целью охраны и оздоровления окружающей среды г. Очакова в проекте рекомендуется выполнить ряд планировочных и технических мероприятий. Намеченный комплекс мероприятий должен реализовываться через действие законов Украины относительно экологического состояния и санитарно эпидемиологического контроля территории, органами местного самоуправления», — говорится на странице 96 обновленного генерального плана Ирпеня, который попал в начале декабря в руки активистов.

Помимо развития морского порта, что в принципе для пригорода Киева уже революционный географический прорыв километров так на 500 в Николаевскую область, там также появился полигон твердых топливных отходов, который также перенесут под Николаев.

Наверное, со всего этого можно было бы посмеяться, но это барахло утвердили на общественных слушаниях, а что на самом деле в городе хотели бы изменить — никто не видел.

Кстати, на том собрании председательствовал экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который летом неожиданно ушел в оставку, оставив на вахте свою ставленницу Попсуй. Карплюк на слушаниях представился журналистам головой Инвестиционного совета, а участие в обсуждении Генерального плана аргументировал тем, что «меня избрали председателем».

Поэтому сегодня активисты вместо ставить свечи Святому Николаю пошли под горсовет разбираться с тем, что там депутаты-застройщики хотят протянуть на сессии.

Но там они нашли представителей вида titushka rusticana и заблокированные двери горсовета.

Титушки на страже горсовета. Фото Михайлини Скорик

Избранный по мажоритарному округу нардеп Михаил Гаврилюк вмешиваться в конфликт отказался — вместо него приехали Дмитрий Линько и Павел Кишкар.

Проезд в городской совет перегородили машиной водоканала, которая остановилась прямо посреди дороги. Поэтому полиция не смогла оперативно попасть в помещение.

Горожане смогли зайти в здание только после того, как выломали заблокированные двери. Во время столкновений разбили окно в Ирпенский горсовет.

В конце концов, люди попали в зал. Но ненадолго. После толкотни их вывели.

И.о. городского головы Анастасия Попсуй поставила на голосование Генплан уже на 4-й минуте сессии и его проголосовали без обсуждения. При этом в городе отрубили провайдера интенет, и активисты даже не могли толком стримить события.

За проголосовали 29 из 36 депутатов, пишет Украина молодая. Текст пояснительной записки к Генплана и окончательные чертежи карты так и не были обнародованы.

Руководство совета вышло из зала через черный ход, а полиция задержала 40 титушок.

По словам Скорик, депутаты легализовали свою застройку в городе, которую вели в предыдущие годы. По ее подсчетам, в городе с 2012 года выросло 500 новых домов, но инфраструктура города к этому не была готова. Уже несколько дней в городе в этих новостройках нет электричества, но это никого не волнует.

Самый большой секрет Генплана, что будет с лесом. Ведь еще будучи мэром Карплюк очень боролся за то, чтобы лес Коцюбинского, а также три тысячи гектаров лесов Киево-Святошинского лесничества стали частью генплана Ирпеня. Где пролягут границы леса, пока неизвестно.

Зато ясно другое. Экс-мэра Ирпеня Карплюка уже фактически называют руководителем штаба Порошенко в регионе.

Местный активист Игорь Домбровский пишет об участии Карплюка, как и его кума Федорука, в региональных собраниях БПП, которые на Лаврской проводит Сергей Березенко.

«Не возникает больше сомнений в том, что подозреваемые граждане Федорук и Карплюк получили индульгенцию от власти. Карплюка практически окрестили руководителем предвыборного штаба президента Порошенко в нашем регионе», — цитирует Домбровского УП.

Источник

Ирпень, Владимир Карплюк
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