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Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
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Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Приирпенье взорвалось очередным резонансным событием и в который раз доказало свой статус местного криминального Чикаго — в ночь на 27 января подожгли автомобиль экс-главе Коцюбинского Ольге Матюшиной.

Ольга — известная в Приирпенье активистка, которая годами борется с коррумпированной властью, а также защищает Беличанский лес площадью в 6 000 гектаров от уничтожения и застройки. Это знаковое преступление вызвало большой резонанс не только в центральных СМИ страны, но и в среде активистов всей Украины.

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе — и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.

По количеству нападений на активистов и поджог их имущества Приирпенье занимает, пожалуй, первое место в Украине. Только в Коцюбинском за последние два года сожгли... 7 автомобилей! В соседней Буче подожгли еще 2 машины, но наиболее печальный рекорд по поджогам остается за Ирпенем, где за последние пять лет было совершено более 10 (!) поджогов автомобилей. И только мне за десятилетие активной общественной деятельности сожгли 2 автомобиля. Причем, эти подонки цинично подбирали даты под свои злодеяния — первое авто сгорело в день рождения моей жены, второе — в день рождения матери.

Автомобиль Лаврентия Кухалейшвили после поджога в 2019 году / Фото: Нацполиция

За все эти поджоги не ответил НИ ОДИН человек! Ни один преступник не был наказан!

На беспределе с поджогами в Приирпенье обратили внимание уже в Украинском Хельсинском союзе по правам человека.

«Хотим напомнить, что безнаказанность виновных в преступлениях против гражданских активистов и правозащитников порождает все новые и новые преступления, ведь ненаказанное зло — только растет», — прокомментировали в крупнейшей ассоциация правозащитных организаций Украины поджог автомобиля Ольги Матюшиной.

А, что при этом говорит наша полиция? А на полицию надежд вообще нет! Никто из активистов уже давно не верит, что она когда-нибудь сможет раскрыть хоть один поджог. И вся активная общественность прекрасно понимает, почему это происходит. Потому, что на кону стоят миллиарды, ради которых наша власть прочно сплелась не только с криминалом, но и с правоохранительными органами, которые покрывают весь этот произвол и беспредел.

И, как неоднократно заявляла сама Матюшина, именно полиция предоставляет этим беспредельщикам «абонемент» на их злодеяния. А от себя я бы добавил, что не только абонемент, но и индульгенцию на совершение преступлений, по которой эти мерзавцы освобождаются от наказания за свои «грехи».

Полицейский Иван Сацык считает, что «нормальным людям машины не жгут» / Фото: Фейсбук

Особо же хочу отметить циничность тех, кто носит гордое имя защитников правопорядка (а по сути, в данной ситуации заслуживает уничижительного названия «полицаи»). Так, сотрудник Нацполиции Иван Сацык, прибывший на вызов о поджоге, заявил пострадавшей в глаза о том, что «нормальным людям машины не жгут».

Значит, оказывается, что активисты, которые годами ведут борьбу с хищением последних ресурсов нашей общины, которые вместо полиции тратят свое время на то, что должна была бы делать полиция, существующая на наши деньги — ненормальные! Это в какой цивилизованной стране люди должны сами бороться против преступников? А полиция тогда нам на что? Чтобы, приехав на вызов, так злорадствовать над человеком, которому из-за импотенции этого же «органа» сожгли машину? Мне хотелось бы пожелать этому сотруднику поскорее выйти на пенсию. И я уверен, что на его место найдется человек, который действительно будет бороться с преступностью, потому что в полиции еще работают те, кто пришел в органы по зову сердца, а не по зову звонкой монеты из грязных рук застройщиков и их покровителей.

Но это хамство и бесцеремонность только еще раз подчеркивает позицию всей местной правоохранительной системы по отношению к людям, которые имеют смелость выступить против коррупционной власти. Не сложно догадаться, как при такой предвзятости они будут теперь расследовать это дело. А в то, что это преступление будет раскрыто, сегодня никто не верит, потому что Ольга в последние месяцы активно освещала деятельность областной полиции во главе с Андреем Небитовым.

К сожалению, уровень работы нашей правоохранительной системы с каждым годом падает все ниже и ниже. Уголовную полицию почти развалили, система участковых инспекторов трещит по швам, а патрульная полиция уже давно вернулась к схемам бывших гаишников, при этом значительно подняв «расценки».

Но общину Приирпенья более всего интересуют результаты деятельности правоохранителей по уничтожению гектаров зеленых зон и по борьбе с незаконной застройкой, а они — нулевые! И доверие общественности к этому органу вряд ли сможет восстановиться в ближайшее время, потому что для этого нужны только реальные результаты. А пока вместе с каждым преступлением против активистов, сгорает и репутация наших правоохранителей.

Сейчас главе Нацполиции Киевской области Андрею Небитову выпал очень хороший шанс показать профессионализм местных органов и найти и привлечь к ответственности тех подонков, которые сожгли машину Ольге Матюшиной. И месяца будет вполне достаточно для первых результатов в этом деле.

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На всякий случай, хочу заявить о том, что дело это будет находиться под пристальным вниманием общественности, и, если и его спустят на тормоза, то активная община начнет собирать подписи за отставку начальника областной полиции.

Также хочу обратиться к нашей активной общине Приирпенья и ко всем неравнодушным жителям Украины. Давайте поддержим Ольгу Матюшину в это тяжелое для нее время! Потому что, если не будет таких людей, как Ольга, эта страна не будет иметь будущего, а увязнет в коррупционной грязи. Сейчас решается вопрос о том, сбегут ли от ответственности подлецы, совершившие этот поджог, или они будут сидеть за решеткой. И мы должны во что бы то ни стало проявить свою активность для того, чтобы на этот раз зло было наказано!

Ирпень, Владимир Карплюк
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Мнения

Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
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