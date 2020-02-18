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Как изменится мир через 25 лет

Кевин Келли
Кевин Келли
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Как изменится мир через 25 лет

Двадцать пять лет назад, когда я был одним из редакторов Wired, мы опубликовали нашумевшую статью под названием «Длительный бум». Это был сценарий, описывающий 25 лет экономического и культурного развития и процветания. (Он также включал 10 событий и процессов, которые могли бы помешать ускорению прогресса, и некоторые из них сегодня выглядят пугающе пророческими). За эти 25 лет в среднемировом значении уровень жизни большинства жителей планеты повысился. Он не вырос везде одинаково, но в целом стал выше. В этом смысле «Длительный бум» состоялся, хотя многие из прогнозируемых прорывов и инноваций не случились.

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности. Распределение прогресса по-прежнему будет неравномерным, но все регионы испытают его в большей степени, чем раньше. С учетом мрачного прошлого года всё это выглядит безумно оптимистичным. Поэтому я дал ему название «Бум, который ещё больше и круче».

Свидетельства глобального роста в краткосрочной перспективе уже появляются. Каждый из семи трендов, перечисленных мною, представляет собой большие силы, которые возникают на планете только однажды. Каждая движима мощным импульсом, потому их нелегко остановить. И в ближайшие десятилетия их влияние будет только нарастать. Эти семь сил подобны попутному ветру, ускоряющему прогресс и процветание, и они заслуживают оптимистичного к себе отношения.

1. Всеобщая урбанизация

Уровень жизни среднего класса, широко распространенный сегодня, является результатом нескольких однократных глобальных событий: массовой миграции в города, притока женщин в формальную рабочую экономику и повсеместной автоматизации труда. Таким образом, первый источник оптимизма – это продолжение, а где-то и завершение промышленной революции. Хотя в развитых странах модернизация уже произошла, в развивающихся – она еще не реализована в полной мере. Ситуация изменится в следующие 25 лет, и почти все живущие смогут почувствовать прогресс на себе.

Около 90% населения планеты будет проживать в городских районах, используя масштабную инфраструктуру для обеспечения водой, едой, жильем, транспортом, образованием и медициной. Мы завершим урбанизацию планеты, когда основная часть ее обитателей будет жить в городских районах, определенных как территории в радиусе 20 км от больницы или поликлиники. Плотность урбанизации имеет свои преимущества, например, шире диапазон возможностей и разнообразнее виды деятельности. Этого желает большинство молодых людей на планете. Спросите их, о чем они мечтают, и они ответят, что им нужны футболки и кроссовки, комната с кондиционером, сантехникой и wi-fi, а также работа, которая им нравится. Всеобщая урбанизация – это больше, чем просто комфортная жизнь. Она ведет к ускоренному внедрению большего числа инноваций и соответственно к процветанию, в том числе и за пределами города. Самое главное то, что этот современный и широко распространенный тренд, будучи самоцелью, в то же время является стимулирующей силой для поддержания и развития остальных шести трендов.

2. Глобальная связь

Впервые на планете все взрослые будут объединены. Наличие у людей подключенных устройств может достичь 100%. Эта всеобщая связь создает огромную аудиторию, рынок глобального масштаба и потенциально схожие мировые движения. У стартапа из маленькой страны появляется больше, чем когда-либо, шансов иметь клиентскую базу в миллиард человек. Огромная мировая аудитория финансирует не только большие культурные проекты, но и обеспечивает сотни миллионов нишевых рынков, что является благом для производства, искусства, коммерции в любом городе на планете. Растет глобальная коммерция, расширяется глобальный обмен культурой (K-pop и K-драмы повсюду!) и лучшие практики распространяются по всему миру. Глобальная связь – это новый инструмент для использования внутреннего гения 8 миллиардов человек, независимо от того, где они живут.

Когда все взрослые на планете объединятся, то смогут сотрудничать с невиданными ранее масштабами и скоростью. Это укрепит существующие крупные институции, поскольку станут возможны совершенно новые формы сотрудничества. В следующие два десятилетия мы, вероятно, будем свидетелями как минимум одного грандиозного проекта, созданного миллионом людей, которые, находясь в разных точках планеты, будут совместно работать над ним в режиме реального времени – это достижение станет возможным благодаря глобальной связи. Когда все 8 миллиардов человек связаны воедино, у нас больше шансов на совместное процветание.

3. Вездесущий ИИ

Вплоть до промышленной революции всё, что создавали люди, включая города и дороги, приходилось делать силой живых мускулов человека и животных, которая была резко ограничена. С появлением дешевой искусственной силы мы можем строить огромные небоскребы, пересекающие континенты железные дороги, гигантские фабрики и массовое производство – всё, что было далеко за пределами возможностей живых мышц. То же самое мы начали делать и с мускулами нашего разума, населяя мир искусственным интеллектом. Сотни различных видов и типов нового разума будут работать с людьми для решения проблем. Эти нечеловеческие мозги (иногда с телами, и тогда мы зовем их роботами) будут делать то, что люди делать не хотят или не могут. Люди вместе с ИИ откроют новые горизонты и новую деятельность. Долгосрочный двигатель прогресса – автоматизация физического труда – сохранится, а затем начнет распространяться и на интеллектуальный труд. Три основных последствия внедрения ИИ – это освобождение людей от нежеланных видов работы, бум новых услуг и ранее невозможных продуктов, создаваемых совместно с ИИ, а также новые профессии и интересные задачи для людей. ИИ с роботами созданы для обеспечения эффективности и продуктивности, тогда как эти миллионы новых видов деятельности для человека допускают неэффективность. Чтобы преуспеть в инновациях, предпринимательстве, искусстве, социальном обслуживании, гостеприимстве, науке и открытиях, люди должны пробовать вещи, которые не работают, использовать неудачи, поощрять болтовню и игривость – всё это неэффективно. Эффективность – это для роботов. Вездесущий ИИ – самая оптимистичная сила, которую мы можем себе представить.

4. Возобновляемая энергетика

Промышленная революция была вызвана сжиганием ограниченного количества легкодоступного углерода. Население мира и рыночная экономика росли параллельно с открытием и использованием углеродного топлива. Это было разовым подарком для прогресса. В ближайшие десятилетия мы перейдем к неограниченному использованию энергии солнца, ветра, воды и атома. Мы можем удвоить нашу энергоэффективность, просто освободив экономику от углерода. Фактически мы можем достичь половины успеха в борьбе с изменением климата, если заменим во всех наших машинах, печах и транспортных средствах работу окисления на работу электронов. Мы будем использовать электрические тепловые насосы вместо сжигания углерода в печах, электродвигатели вместо реактивных двигателей, электромобили вместо загрязняющих бензиновых двигателей – и светодиоды повсюду. Помимо помощи в борьбе с изменением климата, электрификация всего откроет бесчисленные возможности для бизнеса и занятости в сфере модернизации транспорта, жилья и гражданской инфраструктуры. Поскольку многие из нас будут жить в городах (что увеличивает устойчивость), этот тренд также открывает миллионы возможностей для озеленения (и повышения качества) городской жизни.

5. Ускоряющиеся инновации

Помимо интенсивной урбанизации и глобальной связи, новые инструменты обучения тоже повлияют на скорость появления и внедрения инноваций, что в свою очередь ускорит развитие. Это повод для оптимизма. Технологии искусственного интеллекта, достижения в области науки и расцвет СМИ для просьюмеров (например, сегодняшний YouTube) ускорят и расширят распространение знаний. И в этом качестве YouTube и Youku (в Китае) еще недооценены. Это не просто уроки макияжа или видеоролики по созданию мастер-классов. Так, на YouTube одни нейрохирурги загружают свои новейшие методики, которые потом смотрят другие нейрохирурги и внедряют эти новшества, делясь затем уже своими видео – и всё это в течение нескольких дней. Почти все научные выступления или отраслевые презентации записываются и широко публикуются на YouTube, а затем в других видео к этим материалам можно найти анализ и комментарии. До недавнего времени комплексные инновации либо становились «хитом», либо оставались незамеченными. Иногда они появлялись в науке и технике, позднее стали появляться в технологическом бизнесе. Но они всё еще отсутствуют в госуправлении, образовании, вооруженных силах, социальных службах и гражданской инфраструктуре. Однако стоит ожидать, что впервые инновации будут целенаправленно и эффективно использоваться во всех сферах общества.

Инновации в любой области – это новая норма, по крайней мере, норма, к которой нужно стремиться. Лучшие практики в области инноваций, глобальной связи и новых медиа (в том числе дополненная с помощью смарт-очков реальность, улучшающая видео-обучение) дают инструменты для развития образования. Эти инструменты позволяют измерять получаемые знания и, следовательно, оптимизировать обучение с учетом различных ситуаций. В частности, образование будет расширяться с помощью искусственного интеллекта, технологий и глобализации до тех пор, пока не выйдет за пределы школы и не превратится в процесс, сопровождающий человека всю жизнь и охватывающий все её сферы – и профессиональную, и личную. Прогресс в обучении способствует прогрессу и во всём остальном.

6. Биоинженерия

Впервые мы сможем воссоздать биологию как себя самих, так и других видов, существующих и изобретенных. Это давняя надежда, связанная с технологиями, и на её реализацию потребуются столетия, но сила уже начала действовать. Посмотрите, с какой скоростью мы, люди, создавали вакцины против Covid-19, и насколько сильно они изменили баланс между жизнью и смертью. Наш ответ на пандемию должен вызывать оптимизм, а не отчаяние. Во многом этот успех обусловлен большим объемом собранных генетических данных, и этот процесс в дальнейшем будет только набирать обороты. Усиление контроля над живыми системами на их базовом уровне обеспечит большой прогресс в нашем собственном долголетии и благополучии. Но эта революция также даст нам возможность создавать новые материалы, формы, товары, продукты, о которых мы раньше только мечтали. Один из таких примеров – мясо, которое получено не через убийство животных, а выращено из их клеток, оно имеет другой экологический след и может быть даже вкуснее, чем натуральное мясо. В следующие два десятилетия мы, вероятно, сможем продавать заменитель рыбы, выращенный из ее клеток, и тем самым ликвидировать промысел дикой рыбы, пока она не исчезла совсем. Создание в океане огромных территорий, где запрещена рыбная ловля, было бы большим благом для планеты. Положительные эффекты биотехнологий по сравнению с другими технологиями проявляются намного медленнее, но их влияние гораздо сильнее. Появление биотехнологий, возможно, лучший повод для оптимизма.

7. Смена поколений

Через 25 лет поколение бумеров сойдет с глобальной сцены, а будущее поколение достигнет совершеннолетия. Это хорошая новость для мира, потому что у молодежи есть прекрасные идеи и желание увидеть, как они воплощаются. Во всем мире новое поколение будет расти, изучая одну и ту же школьную программу. В их учебниках обязательно будет математика, естественные науки, история, литература и, скорее всего, английский.

Они будут продвинутыми учениками со свободным доступом к онлайн-энциклопедиям, библиотекам книг, вселенной видеоуроков. В их наушниках будет универсальный языковой перевод в режиме реального времени, который станет доступен уже через несколько лет и раскроет возможности для миллиардов людей этого поколения. Многие замечательные молодые люди из глубинки могут обладать всеми навыками, которые хотел бы видеть удаленный работодатель, кроме знания английского языка. Благодаря универсальному переводу в реальном времени это перестанет быть проблемой, и они смогут легко присоединиться к мировой экономике, повышая благосостояние — свое и всех остальных. По большей части цели этого поколения будут лучшими за всю историю. Если рассматривать историю поколений, то это глобальное поколение будет сильно ориентированно на гражданские ценности и созидание. Они будут более оптимистичны, чем бумеры, и не станут спрашивать разрешения. В одном из опросов Всемирного экономического форума у 26 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет поинтересовались, чего в мире больше – возможностей или трудностей. Более 70% этих миллениалов оказались оптимистами, полагая (и я считаю, правильно), что возможностей больше.

Уточнение

Я говорю о состоянии общества и его будущем в среднемировых категориях. Даже у очень здорового человека ежедневно могут возникать какие-то мелкие травмы или недуги. На самом деле некоторые из самых здоровых людей на планете – профессиональные спортсмены – постоянно страдают от болей и травм из-за своих выдающихся достижений. Локальные проблемы можно считать нормой. Точно так же в мире неоспоримого прогресса не все регионы будут одинаково «здоровы» – где-то будут страдать от войн, болезней, голода, волнений. Где-то всё будет выглядеть очень мрачно, и пессимизм окажется вполне уместным. История показывает, что эти безрадостные периоды не вечны, и что за этим (в среднем) следуют лучшие времена. Основанием для оптимизма является более долгосрочная перспектива и более масштабная точка зрения. Опираясь на фактические данные, мы должны быть в состоянии представить, каким для среднестатистического человека станет за два десятилетия глобальный прогресс, даже если на нем будут видны шрамы неравенства.

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будущее, Кевин Келли
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Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
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