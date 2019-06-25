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Можно ли «приручить» олигарха?

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру — «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».

Странно выглядит эта игра в договорённости с олигархами. Они, безусловно, слишком ушлы, коварны и многоопытны, чтобы отказываться от подобной игры. Иначе не были бы олигархами. Так вот. Суть любого олигарха проста как две стертые копейки — обязательно купить себе немножко государства (функций, прежде всего), поучаствовать в формировании дискриминационных правил игры и персонального состава правительства, чтобы обеспечить себе несколько итоговых бонусов. Административный конкурентный инструмент, включая ручных силовиков. Дармовой и безграничный доступ к общественному ресурсу (сырьё, логистика, бюджеты). И обязательную компенсацию собственных убытков за счёт этого самого государства). По сути — если говорить уж очень упрощенно — олигарх всегда является «антитезой» общества.

Ладно, прожжённые Кучма или Янукович точно понимали, что олигархический сговор — это только про жирное воровство, где у них есть своя жирная доля. Но неужели нынешний ВА искренне верит в то, что типичный олигарх поддаётся дрессировке? Что воспитательной беседы с ним — пусть ты и в статусе президента — достаточно, чтобы у зрелых матёрых дядек, сожравших уже десяток правительств — поменять мировозрение? Серьезно?

Тот же Коломойский должен послушать, что ему говорят и сделать это за свой счёт? Ладно, Ахметов. Он всегда слишком сильно привязан к регуляторным функциям государства. Не предоставляй ему государство преференции по тем же тарифам, Ахметова как супер/чемпиона не будет. Ладно, Пинчук, который всегда заинтересован в интеграции «своих пацанов» в чужие команды. Но по отношению к Коломойскому фраза типа «папа, а не хочешь ли ты позаниматься филантропией на пару сотен миллионов за свой счёт?» звучит о-очень странно. Игорь Валерьевич, несомненно, тут же поменяет свою базовую модель поведения, сразу откажется от доминантного правила жизни «за все платят только лохи!» и с радостью начнёт финансировать чьи-то хотелки. Вернее, то, что и должно финансировать само государство, собирая налоги с таких как Коломойский, которые эти налоги и не платит.

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На мой взгляд, эффективна только одна технология — равноудаление крупного бизнеса от государства (как возможности вмешиваться в функции). Отношения только в формате сбора налогов. Никаких покупок «скорой помощи» и никакой покраски ларьков на Донбассе. Через все это проходили Кучма, Ющенко и Янукович). И, разумеется, проходил Порошенко, который, правда, попытался усовершенствовать «консенсусную олигархическую модель» и сделать себя супер-олигархом). Первым среди равных, сидящих за мародерским столом. Зачем же повторять тот же путь опять?

Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
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