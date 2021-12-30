У Зеленского объясняют снижение рейтингов происками врагов

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что против Владимира Зеленского финансово-промышленными группами развернута негативная информационная и социологическая кампания. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью изданию «Факты», комментируя недавний соцопрос, в котором почти 64% украинцев высказались против второго срока Зеленского, а 32,4% опрошенных заявили, что не будут за него голосовать ни при каких обстоятельствах.
«Сразу скажу, нет никакого разочарования, но есть банальные формирующие контртехнологии ... Ключевое объяснение — государство старого типа сопротивляется. А более чем 90% медийного пространства, которое формирует общественное мнение, принадлежит конкретным финансово-промышленным группам, которым перемены точно ни к чему. К сожалению, это пространство сейчас негативизировано», — уверяет Подоляк.
По его словам, «масштабная информационная негативная кампания синхронизирована со странными социологическими исследованиями, которые появились практически одновременно, причем в большом количестве». Подоляк считает, что качественное социологическое исследование должно проводиться в рамках «каких-то длительных временных промежутков» и основываться на «глубинных исследованиях, анализе, работе с социальными группами». Между тем в Украине, по его словам, практически еженедельно «ключевые социологические лаборатории страны вываливают результаты якобы крутейших исследований общественного мнения».
Подоляк считает, что это способ манипулирования общественным мнением.
«Абсолютно примитивная технология. Задача негативной медийной кампании — ввергнуть общество в состояние хаоса, настороженности и непонимания того, что будет завтра. А когда человек напряжен или насторожен, он гораздо более манипулятивен и запуган. И легче поверит в самые дикие мифы и фейки», — полагает он.
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