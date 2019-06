Как Украине бороться с теневой экономикой

«В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет — 30% от ВВП. Это на 10% ниже чем в 2015 году », - заявил недавно вице-премьер-министр С.Кубив. Можно дискутировать о целесообразности сравнения именно с 2015 годом — ведь в 2014-2015 годах экономику Украины «накрыл» мощный кризис, который сопровождался «погружением в тень» деятельности многих субъектов хозяйствования. Поэтому уровень теневой экономики в 2015 году был аномально высоким, следовательно, вряд ли он является полностью корректной базой для сравнения. В этой колонке — о том, как сейчас нам бороться с теневой экономикой и к чему готовиться в будущем.

Что является причинами достаточно высокого уровня теневой экономики в нашей стране? Коррупция, чрезмерное государственное регулирование в сфере разрешительной деятельности, достаточно высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень», достаточно большая налоговая и другие нагрузки на оплату труда. Все это подталкивает бизнес выплачивать зарплаты в конвертах.

В прошлом году было опубликовано исследование о теневой экономике, проведенное Л.Мединой и Ф.Шнайдером под эгидой МВФ — «Shadow Economies around the World: what did we learn over last 20 years?». Изучение теневой экономики было проведено на основе использования статистических данных 158 стран за 1991-2015 годы (кстати, уровень теневой экономики Украины в 2015 году был оценен в 45%, что выше оценки МЭРТ Украины за тот год на 5 процентных пунктов). Эта работа дает возможность сделать несколько полезных выводов о том, как нам в данный момент противостоять теневой экономике.

Снижение доли теневого сектора в ВВП — трудный процесс, который может не только тормозиться, но и возвращаться обратно. Так, в Южной Корее за 1991-2015 годы доля теневой экономики существенно снизилась — с 29% до 20%, но происходило это неравномерно, были периоды и ее роста. На примере Южной Кореи видно, что повышение и снижение доли теневого сектора было связано с фазами экономического цикла — на подъеме экономики, из-за увеличения официального спроса на рабочую силу, происходило сокращение теневой занятости. Обратная зависимость наблюдалась в периоды экономического спада. Размеры теневой хозяйственной активности в Южной Корее росли в период азиатского финансового кризиса конца 1990-х годов и в 2008-2009 годах под влиянием мирового финансово-экономического кризиса.

Какой вывод из этого можно сделать? Вывод очень простой — если мы сможем обеспечить стабильные темпы экономического роста, то уровень теневой экономики в Украине будет постепенно снижаться. Собственно говоря, на это указывает и сопоставления данных о динамике ВВП Украины и уровне теневой экономики за последние 4 года. Но, как показывает практика уже почти 28 лет независимости Украины, экономическая динамика у нас — функция от ситуации на мировых рынках сырья и полуфабрикатов. Поэтому рецепт для обеспечения стабильных темпов роста — как можно более быстрое увеличение производства в Украине продукции с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичных и инновационных товаров.

Между теневой экономикой и объемом наличного денежного обращения есть прямая зависимость — наличные в теневом обороте, вне банковской системы, подпитывают функционирования теневой экономики. Поэтому меры, которые принял Нацбанк по снижению разрешенной нормы расчетов наличными, внесли свой вклад в снижение уровня теневой экономики в нашей стране. Инициатива НБУ по снижению предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с гражданами будет способствовать уменьшению уровня теневой экономики. Кстати, во избежание кривотолков хочу обратить внимание на то, что НБУ предлагает ограничить до 15 тыс. грн наличные расчеты доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили деньги под отчет, и обязать субъекты хозяйствования при снятии наличных со счетов предоставлять по запросу банка подтверждающие документы о наличных расчетах. То есть, предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн пока останется без изменений.

Давайте ответим на вопрос — часто ли мы требуем чек в торговой точке при покупке того или иного товара? Будем честны — отнюдь не всегда. Но и государство нас к этому не стимулирует. Но есть простые и действенные способы. В Литве для борьбы с теневым оборотом в торговле решили с этого года проводить «чековую лотерею». Имеются в виду чеки кассовых аппаратов, которые выдаются при покупке товаров и услуг. Сумма покупки должна быть не менее 5 евро. Каждый житель страны может зарегистрировать сколько угодно чеков, их регистрация проводится через интернет. В ежемесячном розыгрыше — один приз в 10 тыс. евро, три приза в 5 тыс. евро и 50 призов по 100 евро. Будет проводиться и годовой розыгрыш: один приз в 20 тыс. евро, четыре приза по 10 тыс. евро и пять призов по 2 тыс. евро. Посредством чековой лотереи государство планирует снизить удельный вес теневой экономики — покупатели станут требовать чеки, ведь благодаря этим чекам можно будет выиграть денежные призы. У торговцев сократится теневой оборот торговли, они будут платить больше налогов. Также у торговцев будет меньше неучтенной наличности и им сложнее будет выплачивать зарплаты в конвертах. Это — не первая такая инициатива. В Европе чековые лотереи проводятся в Польше, Португалии, Хорватии и Грузии. Причем в Португалии разыгрываются даже автомобили. Чем не пример для Украины?

Я не буду перечислять те факторы, которые называют общепринятыми для борьбы с теневой экономикой, вы о них много раз читали. Скажу лишь, что по-настоящему эффективным является сочетание повышения расходов на теневую деятельность со снижением расходов на деятельность легальную. И, если команда Президента видит применение либертарианских методов в снижении расходов на легальную хозяйственную деятельность — это я решительно поддерживаю.

Теперь о проблеме, которая будет ключевой уже в достаточно близкой перспективе для всего мира. Теневая экономика включает теневой рынок труда, размеры которого прямо коррелируют с размерами теневой экономики. Так, согласно вышеупомянутому исследования, теневая занятость в Швеции составляла в среднем 4,2% рабочего времени, а в Польше — 27%. Эти показатели в целом соответствуют средним значением доли теневой занятости в их ВВП — 1,7% в Швеции и 24% в Польше (напомню, речь идет о средних цифрах по 1991-2015 годы).

Для сокращения уровня теневой экономики власть пытается смягчать налоговое бремя, регулировать оборот наличности, усиливать те или иные формы контроля. Эти меры могут быть успешными. Но есть проблемы, бороться с которыми будет все труднее с помощью существующего инструментария.

Судя по всему, в довольно скором будущем именно рынок труда станет одним из основных источников теневой экономики. Причем ячейки неформальной занятости будут формироваться не в догоняющей Африке, не в бедных странах Латинской Америки или в наименее богатых государствах Европы, а в развитом цивилизованном мире.

Во-первых, в западных странах остро стоит проблема безработицы, особенно среди молодежи. Во-вторых, признанные профессионалы все чаще выбирают частичную занятость или фрилансерство. И те и другие ищут возможности — где (или в случае с профессионалами — где дополнительно к нынешней работе) можно применить свои знания, навыки и умения. И вот этих самых возможностей с каждым годом становится все больше — благодаря современным технологиям и новым сервисам, раздвигаются границы шеринговой и бартерной экономики. А если добавить к этому 3D-печать на дому и возможности, предоставляемые криптовалютой, становится все проще создавать собственный продукт, продвигать и продавать его. И одновременно становится все труднее контролировать хозяйственную и финансовую деятельность людей со стороны государства.

Если сейчас основным фактором, формирующим теневую экономику, выступает слабый или отсутствующий экономический рост и налоговые барьеры, то в будущем основным фактором формирования теневого сектора станет именно новая модель экономики. В высокоразвитых странах заметно растет число работающих самостоятельно (в том числе без официальной регистрации) с помощью возможностей, которые дают современные информационно-коммуникационные технологии.

Отмечается быстрое увеличение этой формы теневой занятости в странах Европы. Можно предположить, что дальнейшая цифровизация экономик во всех странах повлияет на соотношение официального и теневого секторов. И Украина не будет исключением, а с учетом продвинутости нашей страны в информтехнологиях, не исключаю, что новые формы теневой экономики начнут доминировать у нас раньше, чем мы предполагаем. Это, конечно, не говорит о том, что сейчас мы не должны задействовать меры борьбы с нынешней формой теневой экономики (некоторые из них я описал).

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем — нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий — информационных, финансовых и производственных — говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.