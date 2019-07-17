Чернобыль: «аттракцион» или возможность для Украины?

Тяга человечества к ужасному не менее велика, чем к прекрасному. К месту аварии на атомной станции в Черонобыле вдруг устремились туристы со всего мира. Любопытство путешественников подстегнул сериал американского канала HBO «Чернобыль», побивший все мыслимые рекорды и возглавивший ТОП-250 самых популярных за все времена сериалов.

Сложно сказать, то ли власти решили воспользоваться внезапным интересом и заработать денег на туристическом буме, то ли это хитрый шаг Зеленского, которым он пытается добавить электоральных баллов для себя и своей партии накануне парламентских выборов. Хотя одно другого не исключает. В общем, президент подписал указ о превращении 30-километровой зоны отчуждения в Киевской области в турцентр. В первую очередь, конечно, рассчитанный на богатых приезжих. Среди украинцев старшего поколения мало желающих прокатиться в это, по-прежнему, зловещее и неуютное место. Молодежь же, пусть и не обремененная негативными воспоминаниями, предпочитает за эти деньги посмотреть более симпатичные места за рубежом, а город-призрак многие из них и так изучили как свои пять пальцев еще в детстве, играя в компьютерные игры.

Экстрим-туры пользуются невиданным спросом. В 2018 году чернобыльскую зону посетили около 70 тысяч туристов. И это только официальная статистика, не учитывающая всевозможных сталкеров, черных археологов и прочих нелегалов, на которых в прошлом году Национальная полиция составила 836 протоколов в связи с нарушениями требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне. За первое полугодие 2019-го подобных правонарушений было зафиксировано 151, но, по словам знающего ситуцию не понаслышке источника, — ловят примерно одного из трехсот посетивших запретную зону. «Так, фиксируют протоколы для статистики, чтобы оправдать свое служебное соответствие и намекнуть таким, как мы, что проще дать им на лапу и спокойно следовать, куда душа пожелает», — рассказывает Олег, сталкер с десятилетним стажем.

По его словам, с группы в 3 — 4 человека полицейские берут около 50 долларов, не особенно ограничивают в выборе маршрута, а также предупреждают об облавах и расположении постов. Официальный же тур обойдется в 50 — 150 долларов с носа за один день, в зависимости от аппетита туроператора и содержательности экскурсии. Однако для истинных любителей острых ощущений они представляются слишком простыми. «Богатых лохов возят в комфортных автобусах по безопасным маршрутам, кормят постановочными пейзажами, специально нагоняя на них страха жуткими рассказками про радиацию, чудовищ-мутантов и прочие привидения, — делится наблюдениями эксперт-нелегал. — То ли дело мы: в любой момент можно напороться на находку, фонящую, как реактор. Вот это адреналин, никогда не забудешь ощущений. Каждый раз иду, и не знаю точно — вернусь ли обратно живым и здоровым! Это бодрит, знаете ли».

С выходом на экраны американского сериала поток туристов увеличился значительно, украинские турагентства работают на износ, резко вырос спрос на авиабилеты и гостиницы в Киевской области. Предполагается, что до конца года Чернобыль собираются посетить от 100 до 150 тысяч иностранных гостей, а может и гораздо больше. В администрации президента, кроме сообщения о создании зеленого коридора для туристов и борьбы с мелкой коррупцией чиновников на местах, анонсировали готовность разрешить странам Евросоюза и НАТО проводить здесь тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так сказать — в условиях, приближенных к боевым.

Кстати, Зеленский сообщил о своей инициативе во время торжественной процедуры передачи Евросоюзом Украине в эксплуатацию нового постоянного саркофага над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Конструкция стала крупнейшей из когда-либо производимых подвижных наземных сооружений: длиной 165 м, высотой 110 м, общим весом 36,2 тыс. тонн. По прогнозам, его должно хватить на сто лет, а Украина теперь отвечает за демонтаж старого саркофага и эксплуатацию нового.

Возвращаясь к сериалу. Обстоятельства его появления на свет немного «загадочны». Обычно подобные резонансные фильмы появлялись после очередной аварии, а тут ничего подобного не было. Например, после японской Фукусимы вышло в свет сразу несколько сенсационных видеоматериалов, содержащих детали расследования, истинные причины Чернобыльской и других, более ранних аварий (в США и Великобритании), подталкивающих к выводу, что пора вообще отказываться от использования не такого уж и мирного атома. Общество взывало к разуму и соответствующие организации в конце концов подписывали ограничивающие меморандумы и всевозможные программы сворачивания атомной энергетики. Однако, спустя какое-то время, когда под влиянием времени страх забывается, вступает в действие атомное лобби, ученые-ядерщики осторожно начинают утверждать, что атом не так уж опасен, без него не обойтись, другие источники энергии ведут в экономический тупик.

Так было и с Чернобылем. Спустя полтора десятилетия катастрофу объявили локальным техногенным инцидентом. В 2002 году научный комитет ООН по действию атомной радиации опубликовал отчет под названием «Человеческие последствия ядерного инцидента в Чернобыле». В нем утверждалось: «Нет, не было и не ожидается никаких тяжелых массовых последствий чернобыльской катастрофы. Воздействие радиации на людей оказалось меньшим, чем предполагалось. Больше вреда принесло переселение людей из пострадавших районов. Нет статистически значимых данных роста раковых заболеваний, а также рождения детей-уродов». Таким образом атомщики частично отвели от своего бизнеса черную тень Чернобыля и дали толчок к строительству новых АЭС.

Ученые, которые понимают весь смысл подковерной борьбы, были шокированы цинизмом представителей ООН, которые перещеголяли даже советские власти, скрывавшие масштаб последствий катастрофы. Ведь к моменту публикации документа украинские медики ежегодно регистрировали около 3000 в год новых случаев заболевания раком щитовидной железы у детей. Однако об этом на государственных уровне говорили неохотно, но вот — кинематографисты решили напомнить о проблеме. И нужно признать, они это сделали неплохо, несмотря на некоторые ляпы, заодно породив туристический бум.

Впрочем, в Украине многим идея с туризмом не нравится. Во-первых, по морально-этическим соображениям. Зона отчуждения — это своеобразный мемориал, память о трагедии, а не развлекательный комплекс на манер диснейленда.

Во-вторых, некоторые специалисты считают, что это по-прежнему небезопасно. Хотя организаторы туров, конечно, говорят, что, дескать, за один день вы не схватите больше радиации, чем в самолете, а фон вблизи Припяти, благодаря дезактивационным мероприятиям, ниже киевского. Самые «убедительные» цифры: радиация здесь в сравнении с 1986 годом упала в 10 тысяч раз. Однако не всегда вспоминают, что эта территория по-прежнему непригодна для проживания людей и непонятно, когда снова станет таковой.

В-третьих, и, наверное, это самый важный довод «против»: властям напоминают, что в Украине есть еще 15 реакторов, которые, не дай бог, могут в любой момент повторить судьбу четвертого чернобыльского. Большинство из них (восемь) работают сверх проектных сроков и, судя по заявлениям правительства об отсутствии денег на капремонты и новое строительство, — будут работать еще долго. Не лучше бы этим вопросом заняться в первую очередь? Хотя, может быть, Зеленский решил как раз на чернобыльском туризме заработать деньги на решение проблем атомной энергетики?

Вряд ли получится. Ведь даже чтобы закрыть станцию и остановить реакторы, нужны колоссальные деньги на утилизацию ядерных отходов, захоронение, обеззараживание территории, разборку оборудования, радиологический контроль и еще кучу мероприятий. Согласно международной практике в тариф электроэнергии, произведенной атомными станциями, должны быть заложены отчисления в резервный фонд для вывода их из эксплуатации. То есть станция за годы жизни должна заработать на свою утилизацию. Однако до 2005 года Украина вообще не откладывала на эти нужды (никак закон принять не могли), а остальное, что успели отложить, хранилось в гривне и, соответственно — катастрофически обесценилось.

Всего в резервном фонде украинского «Энергоатома» отложено по сегодняшнему курсу около 100 млн евро, а расчетные затраты на снятие с эксплуатации только одного энергоблока составляют около 105 млн, правда, долларов. Строить новые — нужно брать кредит. Закрыть старые — тоже не на что. Такая вот арифметика, и на туризме тут не выедешь.

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