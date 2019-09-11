Кто препятствует приватизации «Центрэнерго»

Выполнение плана поступлений в госбюджет от приватизации — больная тема любого руководителя ФГИ. В XXI веке план был выполнен лишь однажды — в 2005 году, при повторной приватизации «Криворожстали». В текущем году дела обстоят как обычно плохо — за 7 месяцев план поступлений в госбюджет от приватизации выполнен на 2,1%. При годовом плане 17,1 млрд. грн за январь-июль поступления составили 0,4 млрд. грн. Это лучше, чем в прошлом году, когда план был выполнен на 1,4%, но все равно очень плохо.

Новая власть обещает в приватизации, как и в других вопросах, быть лучше предшественников, пусть и не сразу. 2 сентября Президент В.Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов дал поручение правительству начать большую приватизацию. Речь идет о продаже крупных госпредприятий, первый конкурс должен быть проведен не позднее 1 апреля 2020 года.

Приватизация входит в компетенцию ФГИ и Кабмина, но участие правоохранительных органов будет весьма кстати. Дело в том, что с одним из объектов, входящих в список «большой приватизации», есть серьезные проблемы. Речь идет об энергогенерирующей компании «Центрэнерго» (78,3% акций принадлежит государству), которая, как утверждают эксперты и СМИ, контролируется бизнесменом И.Коломойским. Все идет к тому, что приватизация «Центрэнерго» может не состояться.

Пожар, смотрящие, отмена приватконкурса

Проблемы у «Центрэнерго» начались с пожара в марте 2013 года, который разрушил 4 энергоблока входящей в «Центрэнерго» Углегорской ТЭС. К 2014 году в работу был запущен лишь один из них. Потом Углегорск был на время захвачен боевиками. После освобождения Углегорска окружение бывшего президента П.Порошенко сумело поставить на «Центрэнерго» «смотрящего» — как писали СМИ, им был входящий в близкий круг Порошенко экс-нардеп И.Кононенко. За «гешефты» на поставках угля отвечал бизнесмен В.Кропачев,

Система «смотрящих» не способствовала качественному развитию «Центрэнерго», значительная часть заработка через различные схемы доставалась им. Впрочем, финпоказатели предприятия в динамике были хоть и неровными, но неплохими. Чистая прибыль компании составляла: в 2016 году — 0,4 млрд. грн, в 2017 году — 1,5 млрд. грн, в 2018 году — 0,5 млрд. грн.

Выйти из госсобственности компания могла еще в прошлом году — на декабрь 2018 года была запланирована приватизация «Центрэнерго». 78,3% акций компании планировали продать за 5,99 млрд. грн. Однако, оба претендента — ООО «Укрдонинвест» (связанное с Кропачевым) и белорусский «Нефтебитумный завод» — не были допущены ФГИ к конкурсу. Согласно заявления Фонда, поданная ими документация не соответствовала требованиям законодательства. История не знает сослагательного наклонения, но, лучше бы приватизация «Центрэнерго» тогда состоялась.

Яркое лето 2019 года

Первая половина 2019 года прошла под эгидой президентских выборов. Под шумок у «Центрэнерго» резко ухудшились финпоказатели — убыток за первое полугодие составил 1,2 млрд. грн. А вместе со сменой власти произошла и смена «смотрящего» за «Центрэнерго». Как сообщает «Экономическая правда», новым «куратором» стал Коломойский. Происходящее при нем дает основания утверждать, что убыток в 1,2 млрд. грн — далеко не предел.

Как пишут СМИ, «Центрэнерго» обирают по классической схеме — «на входе и на выходе». С одной стороны, есть ООО «Нафта Форс», которое аффилированно с группой «Приват», доказательством чего является то, что это ООО управляет «приватовскими» АЗС под брендом ANP. «Нафта Форс» продает уголь «Центрэнерго» по цене 2,4 тыс. грн за т (с НДС). Но, если считать по пресловутой формуле «Роттердам+», уголь бы обходился в 1,74 тыс. грн за т. Импортный уголь из ЮАР обходится в 1,8 тыс. грн, из США и Колумбии в 1,9 тыс. грн. Причем, «Нафта Форс» продает уголь из РФ по 2,4 тыс. грн за т при более низких транспортных расходах. В сравнении ценой по формуле «Роттердам+», которую критикует Коломойский, цена угля для «Центрэнерго» от «Нафта Форс» выше на 40%. Так формируется первая часть убытков генерирующей компании и прибыль у «Нафта Форс».

Вторая часть убытков «Центрэнерго» формируется благодаря продаже электроэнергии по цене ниже себестоимости. При себестоимости 1,9-2,1 грн за 1 кВт-ч, большие объемы электроэнергии продаются по цене 1,3-1,6 грн за 1 кВт-ч. Счастливыми покупателями являются предприятия Коломойского — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, «Днепразот», Покровский и Марганецкий ГОКи. Прибыль которых растет за счет убытков «Центрэнерго».

В СМИ все это освещается экспертами. Постоянно об этом пишет экс-глава НКРЭКУ Д.Вовк в Фейсбуке. Да, тут может быть банальная обида за преследования со стороны НАБУ, которое, как утверждает Вовк, инспирировано Коломойским — за время действия «Роттердам+» ферросплавные заводы олигарха дополнительно раскошелились на 4 млрд. грн при покупке электроэнергии.

Недавно вернувшийся из Германии собственник предприятия «Энергосети» Д.Крючков, авторитет в финансах от электроэнергетики, оценил масштабы убытков, нанесенных «Центрэнерго» при Коломойском — 1,3 млрд. грн за июль-август. Т.е, за два месяца убытки «Центрэнерго» при Коломойском больше, чем за шесть месяцев при Кононенко. Похоже, «Центрэнерго» сознательно доводят до банкротства.

Банкротство умерло, да здравствует банкротство

Есть горькая ирония в том, что 19 августа Хозсуд Киева остановил процедуру банкротства «Центрэнерго». «Надеюсь, что вскоре также будет снято обеспечение по делу Окружного административного суда Киева по иску „Укрдонинвест“, которым Фонду запрещено проводить любые действия по приватизации „Центрэнерго“», — писал на своей странице в Фейсбуке глава ФГИ В.Трубаров.

Помехой приватизации «Центрэнерго» не станет иск компании Кропачева. «Центрэнерго» ускоренными темпами загоняется в большие убытки для того, чтобы ни один инвестор не пожелал участвовать в приватизационном конкурсе. Тогда «куратор» «Центрэнерго» сможет вздохнуть спокойно и продолжит заниматься любимым искусством — обобществление убытков и приватизация прибыли. Приватизация «Центрэнерго» не в его интересах, куда приятнее с выгодой контролировать финансовые и товарные потоки госкомпании.

Правоохранительные органы пока не замечают происходящего на «Центрэнерго», несмотря на многочисленные публикации в СМИ. Но если новая власть отличается от старой, то заявление Зеленского о ставке на «большую приватизацию» правоохранительные и антикоррупционные органы должны рассматривать как сигнал для пресечения схем на «Центрэнерго» и других компаниях-кандидатах на разгосударствление. Иначе, и в этом и в следующем году амбициозные планы «большой приватизации» будут провалены, поступления в госбюджет от приватизации будут минимальны. Зато олигарх, который, как принято считать, помогал прийти к власти новой команде, продолжит обогащаться за счет государства.

Кстати, о ФГИ. «Центрэнерго» подведомственна Фонду. Бездействие которого в ситуации с «Центрэнерго» бьет по госинтересам дважды — убыточность «Центрэнерго» вместе с резким снижением налогооблагаемой базы плюс уничтожение инвестпривлекательности предприятия, что делает невозможным его приватизацию. В случае провала приватизации «Центрэнерго» Трубаров будет самой подходящей фигурой для показательной порки.