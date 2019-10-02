Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой

За 10 лет запрета игорного бизнеса в Украине он стал такой же вечно подвешенной и нерешаемой проблемой, как и мораторий на продажу земли. Инициатором запрета в мае 2009 года стала тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко, а поводом для такого жесткого решения стал пожар в помещении зала игровых автоматов в Днепропетровске. В результате трагедии погибло 9 человек, еще 11 пострадали.

«Сегодня на игральном бизнесе поставлена окончательная точка. Его не будет в Украине. Украина будет жить спокойно, духовно, морально, и я убеждена, что это пойдет на пользу народу Украины», — заявила тогда Тимошенко.

Впрочем, уже через несколько месяцев она признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к его тенизации. «Честно хочу признать, что дело идет очень тяжело. Одно — это принять постановление правительства, принять закон, а другое — это реально закрыть игровые автоматы. Сейчас они начали менять вывески, но под этой вывеской продолжают работать те же казино», — констатировала премьер-министр.

С того времени сменилось много правительств и три президента, но отрасль так и оставалась в тени. В первую очередь, по причине сплетения вокруг игрового бизнеса множества политических и деловых интересов. Попытки предложить варианты легализации предпринимались неоднократно, при министрах финансов Шлапаке и Яресько, но снова и снова этот вопрос уводили с фокуса общественного внимания.

Легализация в «турборежиме»

После смены власти в стране игровой бизнес получил новый шанс на легализацию. Собственно, вывод его из тени был одним из предвыборных обещаний Зеленского. 29 сентября на заседании Кабинета Министров был одобрен новый проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. «Правительство разработало по поручению президента соответствующий законопроект и в воскресенье мы его проголосовали, в ближайшие дни он будет внесен в парламент», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Законопроект называется «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и будет вносится правительством на рассмотрение парламента.

Сам факт того, что десятилетний запрет может быть снят уже в ближайшей перспективе — событие в жизни государства незаурядное. Вместе с тем, анализ предлагаемого Кабмином законопроекта говорит о том, что уже ставший знаменитым «турборежим» в принятии важных для страны законов — практика, которая даже самые полезные инициативы может извратить до неузнаваемости и снабдить значительным количеством рисков.

Начнем с того, что законопроектом правительства предлагается разрешить ВСЕ виды азартных игр во всех ее проявлениях. Таким образом, с улицы не убираются все существующие заведения, а лишь легализуются и увеличиваются за счет казино, покерных залов, официальных интернет казино.

Так, проектом разрешается: 20 казино с возможностью их увеличения Кабинетом министров, 800 букмекерских контор по Украине, 40 000 игровых автоматов в Украине, 10 интернет казино, 5 покерных клубов, 5 покерных Интернет клубов.

В то же время, никаких изменений не предусмотрено по контролю работы незаконных заведений. По сути, при такой системе, действующей сети нелегальных заведений присоединятся еще казино с официальным прикрытием.

К тому же, если сегодня интернет-сайты не могут вести официальную рекламу и официально принимать платежи через банковскую систему, то после принятия закона вездесущесть официальных интернет-казино у каждого в смартфоне станет реальностью. Возможно, это будет одним из элементов государства в смартфоне от действующей власти, чтобы у каждого был доступ в онлайн-казино. Все мы знаем, как сегодня трудно избежать рекламы товаров в интернете, так после вступления в силу нового Закона избежать от рекламы казино будет не менее сложно. И эффективного ограничения рекламы азартных игр закон не предлагает.

Далее. Ранее представители новой власти декларировали необходимость разрешить азартные игры в специальных зонах. Однако, в проекте закона мы видим несколько иную картину. Такими специальными зонами оказались: для букмекерской деятельности — вся территория Украины, для казино отеле 4 *, 5 * - по всей территории Украины, для игровых автоматов отеле 3 *, 4 *, 5 * - по всей территории Украины, интернет казино — по всей территории Украины, букмекерство — по всей территории Украины.

Фактически законопроект правительства полностью дезавуирует прежние заявления Зе-команды. Ведь, по сути, специальной игорной зоной становится вся территория Украины.

Дьявол в деталях

Отдельно стоит обратить внимания на переходные положения законопроекта, по которым все действующие заведения могут продолжать свою деятельность по заявочному принципу. Указанное никак не согласуется с заявлениями о необходимости расчистить улицы от нелегальных заведений.

Получается, что для продолжения деятельности необходимо лишь предоставить информацию Комиссии при КМУ об игорных заведениях, виде деятельности и количестве игрового оборудования (лотерейные терминалы, беттинг машины, ставкоматы, онлайн системы азартных игр в сети Интернет и т.п.) — в течение 3-х месяцев. Такая информация публикуется на сайте Комиссии, уплачиваются ежемесячные платежи, в соответствии с порядком, утвержденном КМУ в размере. Не вызывает сомнений, что такая концепция не эффективна и приведет к правовому вакууму и безнаказанности в течение года. Более того, создаст коррупционные риски. На выходе мы получим ситуацию, когда все законные учреждения, а также незаконные букмекерские пункты, учреждения игровых автоматов, незаконные интернет-сайты букмекерских контор и казино, используя различные схемы, получат возможность бесконтрольно проводить свою деятельность. По сути, владелец заведения сможет легализовать любое игровое оборудование.

Например, многие незаконные заведения игровых автоматов раньше были распространителями лотерей, а затем перешли работать в незаконный формат. Они смогут показать старые договоры и утверждать, что имеют право работать. Это может привести к многочисленным спорам, которые при сегодняшнем состоянии судебной системы будут не в пользу государства. В итоге, количество заведений игровых автоматов значительно возрастет и будет работать открыто.

Одновременно с этим, действующая сеть распространения лотерей будет разрушена и каждое заведение будет проводить деятельность независимо. Проведение классической лотереи прекратится, поскольку лотерейные операторы платят налоги по повышенной ставке, а плата за каждый лотерейный терминал числовых лотерей просто не будет рентабельной.

Важный момент — законопроект совершенно не предусматривает мероприятия по предупреждению возникновения зависимости, защите от мошенничества, предотвращению отмывания средств. Зато львиная доля законопроекта посвящена сбору средств. То есть, основной целю законопроекта является сбор средств от лицензий на осуществление любой азартной деятельности. Таким образом, этим законопроектом достигается та цель, что за лицензию заплатят те заведения, которые будут иметь желание под легальной «крышей» продолжать любую деятельность никоим образом не контролируемую.

Как контролировать игорный бизнес?

Серьезным изъяном правительственного законопроекта является так же то, что он совершенно не предлагает качественного решения по контролю над деятельностью тысяч игорных заведений. Контроль предлагается осуществлять благодаря Единой системе онлайн мониторинга и кассовым аппаратам.

В то же время, Единую систему онлайн мониторинга только предлагается разработать. Разработка такой технологии займет не один год, а будет стоить миллионы гривен из государственного бюджета. Организаторам азартных игр дадут еще 6 месяцев, для того чтобы изучить и приспособиться к данной системе, чтобы они нашли способ скрыть операции, которые они не хотят «светить».

Кассовые аппараты также не обеспечат надежный контроль. Авторы, похоже, не учатся ни на опыте азартных игр в Украине, ни на иностранном опыте. До запрета азартных игр также действовали кассовые аппараты как в букмекерских конторах, так и залах игровых автоматов. К ним организаторы очень быстро приучились и регистрировали только те суммы, которые нужно показать для покрытия своих расходов. Соответственно, никаких налоговых поступлений от таких кассовых аппаратов обеспечиваться не будет.

Новацией в проекте закона является создание системы онлайн мониторинга. К ней собираются подключить абсолютно все игровое оборудование в Украине, и еще надеются, что оно будет достоверно регистрировать каждое движение игрока. Звучит солидно, особенно, когда на такую ​​систему без четкого понимания конечного результата и спецификации на его разработку, можно тратить огромное количество денег из бюджета.

Разумеется, при отсутствии нужного уровня контроля получить предполагаемые налоговые поступления от игорного бизнеса будет фактически невозможно.

Грядет монополизация?

Все мы слышали заявления премьер-министра о необходимости борьбы с монополиями и олигархами, а также помним борьбу уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Агии Загребельского против монополизации лотерейного рынка одним оператором. И что нам предлагает проект закона? Выдать лицензию на проведение государственных лотерей одной компании!

Неизвестно по какой причине только букмекерские конторы получили право открыть казино в Интернете. Количество букмекерских пунктов ограничено — 800 пунктов, и только 320 в Киеве. Для сравнения игровых автоматов предлагается 40 000, а это тысячи залов.

При такой системе, исключительно два присутствующих в Украине букмекера (Пари-Матч и Фаворит) получают все лицензии на все пункты и интернет казино. То есть, условия проекта выписаны исключительно под двух операторов, о чем неоднократно писалось в прессе.

Суммируя все вышесказанное — проект закона о легализации игорного бизнеса откровенно сырой и совершенно не решает проблем, которые существует в этой отрасли сейчас. Более того, неизбежно приведет к созданию целого вороха новых проблем, для решения которых не существует тщательно прописанного законодательного инструментария.

В частности, переходный период в предложенном виде является неэффективным и срок в 3 месяца не дает возможности качественно урегулировать деятельность. Последствия могут быть самыми серьезными: через три месяца легальные участнки рынка, в том числе и лотерейные операторы, и букмекеры — вынуждены будут прекратить свою деятельность и перестанут платить налоги, а весь рынок уйдёт тень. Поэтому нужен переходный период, как минимум, 12 месяцев.

Кроме того, введение одного оператора лотерей приведет к монополизации и не даст возможность предоставлять услуги лотереи на всей территории Украины, уменьшит возможности для инвестирования в экономику и создание рабочих мест. Оптимальное решение — 3 лотерейных оператора.

Казино должно располагаться только в отелях 5*. Другие варианты — это очень большое пространство для манипуляций.

Игровые автоматы нельзя позволять на всей территории Украины. Они могут эффективно существовать только объединенными в единую контролируемую систему видео-лотерейных терминалов оператора лотерей.

В связи с обилием сомнительных положений в этом проекте закона, возникает вопрос: кому выгодна легализация игорного бизнеса в таком виде? Когда, очевидно, здравая идея превратится в очередной виток проблем, связанных с теневой стороной этой отрасли.

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