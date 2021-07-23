Рада хочет сделать налоги на игорный бизнес самыми низкими в Европе

В случае принятия законопроекта 2713-д в целом депутаты могут сделать налогообложение игорного бизнеса в Украине одним из самых низких в Европе, и в то же время уменьшить платы за лицензии.
Об этом пишет ЭП.
Игорные заведения в Украине платят три группы налогов. Первая — это специальный налог на бизнес. В Европе это GGR (gross gaming revenue), или разница между полученными ставкам и выплаченными выигрышами). В Украине спецналог является налогом на простой доход, то есть сумма поступлений от сделанных игроками ставок.
Вторая группа — это общие налоги, то есть НДС или налог на прибыль предприятий. Третья — это налоги с выигрышей.
Сейчас Украина по налоговой нагрузке на игорный бизнес находится позади своих западных соседей. Так, ставка налога на доход в Украине составляет 30% дохода, полученного от организации лотерей. Букмекеры платят 18%, а с игровых автоматов в бюджет идет 10%.
В то же время, в мире налоги гораздо выше. Во Франции налог на GGR (gross gaming revenue, разница между полученными ставкам и выплаченными выигрышами) составляет 83,5%, в Германии и Люксембурге — 80%, в Дании — 75%.
Но в случае принятия депутатами законопроекта 2713-д в целом, учреждения и организаторы будут платить 10% налога на доход, что сделает налоговую нагрузку одной из самых низких в Европе.
Кроме того, депутаты хотят уменьшить плату за лицензии на игорный бизнес и освободить от налогообложения выигрыши на сумму до 48 тыс грн.
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