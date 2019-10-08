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Сказка о справедливости

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Сказка о справедливости

Общественное раздражение всегда начинается с того, что тебе предлагают эрзац вместо реального продукта. Подделку. Контрафакт. Обманку. Фантик от конфеты. Двухмесячный арест Пашинского (влиятельного экса из славной «народофронтовской» когорты) — это совсем не про удовлетворение реального общественного запроса на справедливость). Да, он — чрезвычайно одиозен, несдержан и вполне себе вызывает отвращение у общества. Впрочем, кто из вчерашних не вызывает нынче раздражениях? Но Пашинский — это строго личное. Кое-кого влиятельного сегодня с кое-кем влиятельным вчера. И потому банальное «хулиганство с причинением особо тяжких последствий». Которое можно быстро доказать. Гопник встретил на дороге гопника. Круто? Нет. Потому что общество не хочет разбираться в степенях гопничества и готово принять любую версию банальных 15-ти суток для этих двоих. По умолчанию.

Запрос общества на правосудие — это совсем о другом. Об Укроборонпроме, прежде всего. О том самом легендарном мародёрстве на армии, которое и разозлило общество. О большом процессе над десятками членов условных мародерских ОПГ, которые бесконечно жрали бюджеты и обворовывали армейцев. Или никто ничего не воровал?

Шире, запрос общества — это повсеместный аудит всех отраслей. Кто, сколько и как «зарабатывал» на схемах. И какие объемы можно обратно конфисковать у авторов этих схем. Или во всех отраслях царило эффективное управление и ничего не было украдено. Тогда резонно спросить: «почему весной 2019-го общество посчитало иначе?» И почему оно с такой подчеркнутой ненавистью изгнало старую гвардию?

Само собой, инфантильные аресты «вчерашних» по гопническим, хулиганским, бытовым мотивам имеют строго краткосрочный эффект. Хоть с паршивой овцы клок шерсти — вот как это называется. Но неужели кто-то всерьёз полагает, что подобная «программа спорадических арестов» удовлетворит тот самый пресловутый запрос общества на слом старой-доброй коррупционной системы, где любое проявление миллионного воровства считается абсолютно безнаказанным? Разумеется, нет. Но вот чего точно можно добиться столь примитивными действиями, так это действительной кристаллизации активных и агрессивных патрио-пассионариев, многие из которых ещё вчера категорически не переносили Порошенко и старую бригаду. Но прямо сейчас считают, что новая команда банально мстит за «патриотизм-2014» и судит строго за гуманитарные идеи.

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Для особо «талантливых» поясню проще. Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком. И так далее. Сегодняшний же арестный «пашинский-формат» — это строго про дальнейшее разрушение сакральности Зеленского и очередное доказательство его неготовности реально разрушать воровскую Систему.

Сергей Пашинский, Михаил Подоляк
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Сказка о справедливости

Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком. И так далее. Сегодняшний же арестный «пашинский-формат» - это строго про дальнейшее разрушение сакральности Зеленского и очередное доказательство его неготовности реально разрушать воровскую Систему.
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