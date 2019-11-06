Как сдувается пузырь блокчейна

Wired выяснил, есть ли будущее у многочисленных блокчейн-проектов. Похоже, что если и есть, то только отдаленное.

В начале 2018 года на Амоса Мейри свалилась неожиданная удача, о которой многие основатели стартапов только мечтают. Компания Мейри, Colu, разрабатывает цифровые валюты для городов — по сути, купоны, которые побуждают людей тратить деньги в определенных районах. Компания имела успех в пилотных проектах в Великобритании и Израиле, но у Мейри была идея чего-то большего. Он представлял глобальную сеть городских валют, связанных между собой с помощью технологии блокчейн. Поэтому он обратился к популярному на тот момент способу финансирования своей идеи: первичному предложению монет или ICO. Colu собрала около $20 млн, продавая цифровой токен под названием CLN.

Теперь Мейри делает нечто необычное: возвращает деньги. После года нормативных и технических проблем он уже не пытается вписать блокчейн в свой бизнес-план. И считает, что другие блокчейн-проекты последуют его примеру.

Нет ничего необычного в том, что стартап проваливается или резко меняет стратегию, когда продукт не работает или заканчивается финансирование. Но блокчейн предполагает более высокий риск, чем большинство новых технологий. Два года назад такие ICO, как Мейри, заманили миллиарды долларов в блокчейн-компании и создали целую индустрию пилотных проектов. Некоторое время блокчейн казался решением практически любой проблемы: Ненадежность медицинских записей. Бездомные. Помните WhopperCoin? Схема Burger King крипто-для-бургеров наряду с тысячами других проектов давно утратила популярность. Многие из этих проектов были изначально мошенническими. Но даже среди честных компаний успеха добились единицы. Как показал недавний отчет Gartner, мы наблюдаем «апатию к блокчейну».

«То, что вы видите сейчас, это летаргия, — говорит профессор информатики в Корнелле и основатель Ava Labs Эмин Гун Сирер. — Нынешние технологии потерпели неудачу».

Биткойн, похоже, останется с нами, несмотря на то, что цена его недавно упала. Целая индустрия была построена вокруг владения и торговли цифровыми активами. Но попытки создать более сложные приложения с использованием блокчейна затруднены из-за базовой технологии. Блокчейн предлагает неизменный регистр данных, не опирающийся на центральные органы, и это лежит в основе продвижения технологии. Но криптографический механизм, на котором основывается блокчейн, известен своей медлительностью. Ранние платформы, такие как Ethereum, породившие сумасшествие ICO, слишком медлительны, чтобы справляться с большинством коммерческих приложений. По этой причине «децентрализованные» проекты представляют лишь небольшую часть усилий корпоративного блокчейна, возможно, 3%, говорит исследователь из Кембриджского центра альтернативных финансов Аполлин Бландин.

Остальные ищут обходные пути. Так называемые эксклюзивные блокчейны заимствуют идеи и термины у биткойна, но срезают углы во имя скорости и простоты. В них есть центральные объекты, которые контролируют данные, что идет вразрез с главной инновацией блокчейна. Блэндин называет эти проекты «мемы блокчейна». Шумиха и щедрое финансирование подпитывали многие такие проекты. Но аналогичные приложения можно создавать с использованием менее изящных технологий. По мере того как модные слова развеиваются, некоторые начинают спрашивать: в чем смысл?

Когда к Донне Кинвилл, чиновнице из Саут-Берлингтона, штат Вермонт, обратился стартап, который хотел размещать записи о городских землях в блокчейн, она была готова выслушать предпринимателей. «Мы старались опережать события», — говорит она. Компания под названием Propy привлекла $15 млн при помощи ICO в 2017 году и пролоббировала изменение законодательства штата, чтобы сделать его более благоприятным для блокчейна.

Propy заявляла, что блокчейн — более безопасный способ хранения записей о земле. Кинвилл проработала с Propy около года, пока компания разрабатывала платформу и записывала исторические данные города в блокчейне Ethereum. Propy также зафиксировала одну продажу для города, за участок пустой земли, владельцы которого не слишком торопились.

В прошлом месяце Propy представила Кинвилл почти готовый продукт. Она была не вдохновлена. Системе не хватало практических функций, которые она постоянно использует, например, простого способа связывать документы. Кинвилл нравится программное обеспечение, которое она использует сейчас. Оно было установлено солидной компанией, которую можно просто вызвать, если что-то не работает.

«Я пыталась понять, что положительного блокчейн сможет дать нашим гражданам, — говорит Кинвилл. — Скорость блокчейна? Безопасность? С факсом и электронной почтой все делается так же быстро». Городские данные сохраняются на трех серверах, также Кинвилл хранит на всякий случай бумажные копии. «Мы, жители Вермонта, осторожны. Нам нравится бумага, к ней всегда можно обратиться». Она направила Propy заметки о том, как они могут улучшить продукт, но не собирается его покупать.

Наталия Караянева, основатель Propy, говорит, что платформа городских записей тестируется в другом городе Вермонта, где нет компьютерной системы. Но она признает, что проблемы конфиденциальности, а также местные правила и старые компьютерные системы приводят к тому, что блокчейн не всегда подходит правительству. Propy сейчас сосредоточена на автоматизированной платформе для риэлторов. Она также использует блокчейн, но компания не всегда это афиширует.

«В 2017 году было достаточно иметь технологию блокчейн, и все к вам обращались, — говорит Караянева. — Но теперь, работая с традиционными инвесторами, мы на самом деле избегаем слова блокчейн во своих материалах».

Какое-то время блокчейн воспринимался как панацея, говорит аналитик Gartner, соавтор исследования об «апатии блокчейна» Эндрю Стивенс. Команда Стивенса изучила проекты, которые рекламировали блокчейн как способ выявления мошеннических и испорченных товаров в цепочках поставок. По их прогнозам, 90% этих проектов в конечном итоге закроются. Евангелисты блокчейн обнаружили, что цепочки поставок сложнее, чем ожидалось, и что блокчейн не предлагает готовых решений. Когда дело доходит до критически важных блокчейн-проектов, «не существует вариантов развертывания в любой цепочке поставок», говорит он.

Но Стивенс говорит, что концепция блокчейна может оказаться полезной в том смысле, что она заставляет конкурентов и других недоверчивых участников делиться данными и инструментами. Он сравнивает это с ранними интернет-экспериментами, когда еще никто не знал, что интернет станет популярным. Даже если такие проекты начинаются как маркетинговый ход, они могут побудить корпоративных бюрократов рискнуть и заняться такими инициативами, которые в другом случае они бы проигнорировали.

Блэндин указывает на усилия IBM, где более 1000 сотрудников работают над продуктами блокчейна. Есть IBM Food Trust, который Walmart использует для отслеживания салата среди других продуктов, и TradeLens — платформа, которую Maersk и ее конкуренты используют для обмена данными о доставке. Этот проект привлек четыре из пяти крупнейших служб доставки.

Технический директор IBM Blockchain Джерри Куомо говорит, что использование блокчейн просто для отслеживания элементов само по себе бессмысленно, так как для этого уже существуют другие инструменты. Но если возникает спор — скажем, между розничным продавцом и упаковщиком в его цепочке поставок, — компаниям полезно установить общий для всех набор фактов. Блокчейн в теории создан специально для этого. Но это все еще находится на зачаточной стадии, говорит он. «Попробуйте начать какие-то дела с 20 компаниями, и вы окажетесь в кабинете с 20 юристами». В проектах IBM компоненты блокчейна часто выступают лишь небольшой частью более крупной системы. Один из популярных вариантов — «теневой регистр», в который система блокчейна записывает данные наряду с существующими системами, что позволяет клиентам тестировать криптографические воды.

Одна из проблем — удержать непростых участников вместе. Возьмите Libra, криптовалюту Facebook, которая недавно потеряла четверть участников. Это быстро стало примером того, как сложно заставить соперников играть красиво. Слишком рано, чтобы понять, выживут ли такие группы или блокчейн будет связующим звеном.

Компания Мейри, Colu, казалась идеально подходящей для блокчейна. Цифровые валюты — пожалуй, самое основное приложение блокчейна, — уже лежали в основе его бизнеса. Пользователь мог получить цифровые монеты за волонтерство в местной некоммерческой организации, а затем использовать их в местных магазинах. Предприятия могли бы использовать монеты для оплаты налогов или счетов за воду. Недавно, когда правительство Тель-Авива хотело построить линию легкорельсового транспорта, оно привлекло Colu, чтобы распространить скидки для предприятий вдоль маршрута. В Белфасте существует программа поддержки психического здоровья, которая субсидирует йогу через местные токены.

Мейри был одним из первых последователей блокчейна, вовлеченных в проекты, которые пытались сделать биткойн более полезным. Он хотел создать набор инструментов на Ethereum, чтобы местные органы власти могли создавать свои собственные токены, которые затем можно было продать с использованием посреднического токена, называемого CLN. «Мы решили запустить CLN на пике популярности криптовалют, — говорит Мейри. — Мы были так взволнованы». В начале 2018 года первоначальное предложение монет Colu привлекло $20 млн от инвесторов со всего мира.

Движение быстро зачахло. Во-первых, неопределенность в законодательстве США по продаже токенов вынудила компанию вернуть деньги американским инвесторам. В других странах правила, касающиеся цифровых токенов, тоже менялись. По словам Мейри, компания «потеряла безумную сумму денег», борясь со множеством глобальных правил. Хотя Colu планировала записывать данные в децентрализованных блокчейнах, именно она в конечном итоге несла ответственность за нарушение каких-либо законов или нормативных актов.

По словам Мейри, более серьезной проблемой была технология. Ethereum оказалась не лучшей платформой для обработки ежедневных транзакций тысяч пользователей и поставщиков. «Слишком много для сегодняшних технологий», — говорит Мейри. Его стремление к децентрализованной финансовой книге не компенсировало недостатки. «С Amazon AWS вы можете работать так же, как и с любой другой платформой для платежей или вознаграждений».

По словам Мейри, когда Colu подписала контракт с несколькими городскими партнерами, ряд особенностей блокчейна стали менее привлекательными. Он встретился со своими адвокатами и разработал план по выкупу выпущенных монет. Невыпущенные монеты будут конвертированы в акции компании.

Но Мейри, со своей стороны, все еще верит в децентрализованное будущее. «Я не сомневаюсь, что блокчейн изменит мировую финансовую систему, — говорит он. — Просто пока еще не время».

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