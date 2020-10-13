PwC оценивает эффект от повсеместного внедрения блокчейна в $1,7 трлн

Если блокчейн получит повсеместное внедрение в течение ближайших пяти лет, то к 2030 году это принесет мировой экономике $1,76 трлн и создаст порядка 40 млн новых рабочих мест. Такой прогноз опубликовала аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) в своем новом отчете.

Эксперты отметили, что наибольший вклад в мировой ВВП в сегменте децентрализованных технологий внесет азиатский рынок, лидерами отрасли на котором станут Япония, Индия и Китай. В 2030 году внедрение блокчейна в КНР в потенциале может сгенерировать до $440 млрд чистой прибыли.

На втором месте по этому показателю, вероятно, расположатся США со значением в $407 млрд. ВВП Германии, Франции и Великобритании за тот же период может увеличиться на $95,3 млрд, $58,5 млрд и $72,2 млрд соответственно.

В PwC считают, что больше всего от внедрения блокчейна выиграют сектора государственного управления, образования и здравоохранения. Также существенно вырастет эффективность в сферах отслеживания цепочек поставок, финансовых сервисов и обеспечения безопасности учетных данных. Эксперты уточнили, что согласно пройденному опросу, 61% CEO различных компаний по всему миру включают цифровизацию бизнеса в ключевые приоритеты.