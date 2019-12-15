«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Ещё одна чудесная история подоспела. Пока мы опять всерьёз обсуждаем «грандиозные реформы» в исполнении очередного инфантил-правительства или спорим о том, как правильно нужно взорвать Украину, чтобы она, наконец, стала украинской. История о сладких надеждах на иной стиль управления. На настоящую справедливость. На безусловное наказание реальных воров. Или, скорее, о том, что такое всамделишная, не фасадная «украинская экономика». Не та, конечно, что в фантазиях очередного премьера без диплома. «Укрбуд» называется. Вернее, «Укрбуд и... лохи».

Жил себе яркий парнишка Микитась. Типичный украинский бизнесменчик. Хотя, ну какой он бизнесменчик? Типичный наш барыжонок, которой с легкостью нашёл ярких схематозников и жлобов, сидевших в администрации Кличко и администрации Порошенко. И безупречно так «насосил» деньги бюджетные и деньги доверчивых потребителей дешевых квадратных метров. В два жирных хобота насосил. Строил великолепные финансовые пирамиды. Выигрывал почти все самые вкусные тендеры. С легкостью получал согласования на землеотводы. Щедро отваливал городским и республиканским смотрящим, неформальным «собственникам города». Просто сказка.

Но второго срока у «самого лучшего президента П» не получилось. Зашли новые ребята. Микитасем тут же захотел стать Вавриш. Или ещё кто-то из новой когорты «борцов за справедливость». А денег нет. Пирамиды не достроены. Люди нервничают. Как успокоить? Сначала публикуют внутреннюю бухгалтерию о роскошной жизни Микитася. После тупо внедряют в компашку Укрбуд своего человека в качестве главного. А потом и вовсе передают... масштабный недострой Киевгорстрою, коммунальному предприятию. И под эту достройку с помпой выделяют огромные госресурсы в десяток млрд грн. Чтобы в третий раз чужими деньгами оплатить украденное. Лихо.

Нам не хватает денег? Мы в нищете? Но зато мы можем организовывать красивые презентации о том, что «завтра — вот прямо завтра — инвестор зальёт нас деньгами». Дешевыми. Точно зальёт. Чтобы очередной Укрбуд озолотился.

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.

Ну просто сказочное время для афер. Ты можешь создавать любые компании, воровать ведрами. В итоге каждый следующий президент будет оплачивать твоё воровство бюджетными деньгами. И говорить — всерьёз так говорить — «что это победа, что это забота о простых людях». Идеальная схема.

«Мы воруем, становимся бюджетными миллионерами, Вы, налогоплательщики, платите трижды. Президент получает немного пиара, что не допустил Элитыцентра». И никаких никому претензий... И да, в этой истории нет плохих/хороших, конкурентной борьбы. Есть только идеальная картинка того, как на самом деле работает наша экономика.