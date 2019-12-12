«Укрбуд» это, прежде всего, вызов для государства, - эксперт

Ситуация вокруг компании УкрБуд является серьезным вызовом для государства. При этом украинцы могут никогда не узнать имена тех, кто реально стоит за аферой. Об этом заявил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

«УкрБуд» - довольно сильный вызов для государства, потому что люди несли деньги в «державну корпорацію», ключевое слово было «держава». И потому государство должно вмешаться быстро, жёстко и эффективно», - считает эксперт.

Он также напомнил о необходимости ставить вопрос ответственности чиновников, регулирующих строительную отрасль.

«Люди нервничают и их можно понять, ведь стройки останавливаться. Однако, на самом деле, останавливаются не только стройки «УкрБуда» – у нас приостановлена и масса других строек, речь идет о кризисных явлениях в строительной отрасли… Но есть определенные люди, которые никогда не страдают во время кризисов. Как уже доказала история, во время всех строительных скандалов, начиная с Элита-Центр и заканчивая Войцеховским, Аркадой и УкрБудом, не один из чиновников не пострадал. Как в титрах после фильма - «ни одно животное не пострадало». Также и здесь. Хотя у каждого нарушения в строительной отрасли есть фамилия, имя, отчество, должность и номер кабинета», - напомнил он.

Он также прокомментировал информацию о том, что экс-глава «УкрБуда» Максим Микитась не является конечным бенефициаром аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар, и что из денег «УкрБуда» финансировали «сетку» для бывшего президента Петра Порошенко. Эксперт полагает, что украинцы могут так и не узнать реальной ситуации, а также имена тех, кто виноват в проблемах компании.

«Мы никогда не узнаем реальную ситуацию. Об этом знает очень узкий круг людей. Как она будет развиваться в ближайшее время, мы увидим. В том числе и по реакциям, в том числе и по реакции Кабмина. Но если тендеры выигрываются(на строительство объектов в столице, - Ред.), значит кому-то это выгодно. Если тендеры кто-то выигрывал, значит, какие-то условия ему выставлялись. Это было всегда, есть и, скорее, всего будет», - признал эксперт.

Напомним, ранее народный депутат Антон Поляков заявил, что инициирует создание следственной комиссии Верховной Рады, которая займется изучением ситуации вокруг строительной компании «УкрБуд». Об этом народный избранник написал на своей странице в Telegram, отметив, что из компании вывели около миллиарда долларов.