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«Киевгорстрой» подтвердил готовность достроить все объекты «Укрбуда»

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«Киевгорстрой» подтвердил готовность достроить все объекты «Укрбуда»

ЧАО «Холдинговая компания „Киевгорстрой“ подтвердила намерения завершить строительство всех объектов „Укрбуда“.

„Основная часть переговорного процесса с компанией „Укрбуд“ и представителями ее новых инвесторов о достройке незавершенных жилых домов оказалась успешной. В соответствии с ней, „Киевгорстрой“ берет на себя обязательства подхватить объекты „Укрбуда“ с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам“, — сообщила стройкомпания в пятницу.

В „Киевгорстрое“ отметили, что обе компании ожидает сложный юридический и технический процессы при передаче объектов и заключенных сделок.

„Киевгорстрой“ будет делать все возможное для ускорения процесса. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры — переданы владельцам», — добавили в стройкомпании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации «Укрбуд» будет решена и эти объекты достроит компания «Киевгорстрой».

«Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. В настоящее время, на вечер (12 декабря — Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет, и на себя взял обязательства «Киевгорстрой», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

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Как сообщалось, ранее инвесторы жилых комплексов корпорации «Укрбуд» 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

В свою очередь народный депутат Антон Поляков заявлял, что инициирует создание следственной комиссии Верховной Рады, которая займется изучением ситуации вокруг строительной компании УкрБуд. Об этом народный избранник написал на своей странице в Telegram, отметив, что из компании вывели около миллиарда долларов.

Киевгорстрой, Укрбуд
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