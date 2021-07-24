Империи делят улусы

Вашингтон заручился полной лояльностью Берлина в мировой политике. Берлин взамен получил от Вашингтона Восточную Европу в качестве сферы влияния. И это достаточно точно закреплено в «Совместном заявлении США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей», принятом по итогам саммита Байден – Меркель в Вашингтоне 21 июля.

В сравнительно небольшом по объему «Совместном заявлении» Украина упоминается как в заголовке, так и еще 19 раз по тексту, из чего напрашивается вывод, что это и есть пресловутая «сделка по Украине за спиной Украины». На самом деле, содержание документа выходит далеко за рамки заявленной «поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей».

Документ, прежде всего, закрепляет за Берлином Восточную Европу в качестве сферы влияния – в обмен на лояльность Вашингтону в сфере «зеленого перехода» и союзничества в противостоянии Пекину. Провозглашенный Госсекретарем Энтони Блинкеном статус Германии, как «лучшего друга США» однозначно подразумевал, что Берлин уже согласился вернуться в стратегический фарватер американского лидерства – независимо от состава правящей коалиции после парламентских выборов 26 сентября 2021 года.Вопрос состоял в том, что взамен получит Берлин, кроме уже решенного вопроса достройки «Северного потока-2», который превращает Германию в ключевой европейский газовый хаб. И «Совместное заявление» от 21 июля дало исчерпывающий ответ.

Проанализируем этот текст более подробно (разбивка авторская и не соответствует абзацам в тексте заявления на сайте Государственного департамента США).

I. «Соединенные Штаты и Германия твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный европейский путь. Сегодня мы вновь обязуемся дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям на Украине и за ее пределами.»

NB! Не нужно преувеличивать жесткость формулировок в отношении России – Вашингтону и Берлину необходимо хотя бы вербально продемонстрировать свою принципиальность в ситуации, когда всем понятно: отказ со стороны США от противодействия строительству СП-2 описывается в терминах «умиротворения», а не «отпора». К слову, кроме общей формулировки о «твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности» никак не развита тема аннексированного Крыма, который вообще не упомянут в «Совместном заявлении».

II. «Соединенные Штаты обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины с помощью нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата для содействия выполнению Минских соглашений.»

NB! Урегулирование конфликта в Донбассе остается в компетенции Берлина[1], который действует в рамках Нормандского формата и Минских Соглашений. Важными дополнениями к этому тезису стали:

Вполне однозначное заявление Джорджа Кента, который возглавил посольство США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин по поводу (не)участия США в Нормандском формате: «Я считаю, имеются различные способы привлечения [Соединенных Штатов к урегулированию конфликта на Востоке Украины – авт.]. На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в Минском процессе. Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к Нормандской встрече».

Заявление от 22 июля официального представителя Федерального министерства иностранных дел Германии о ситуации на востоке Украины по случаю первой годовщины соглашения, достигнутого в Трехсторонней контактной группе о «дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня» на востоке Украины.

В заявлении четко указывается, что «Россия и Украина ведут переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ» в рамках ТКГ, при этом МИД Германии призывает:

Россию и Украину – «полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться ощутимых улучшений для людей на востоке Украины»;

«полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться ощутимых улучшений для людей на востоке Украины»; Россию – «играть более конструктивную роль в усилиях по урегулированию конфликта, чем это было до сих пор. Это включает в себя срочно необходимое открытие переходов на линии соприкосновения, которая блокируется сепаратистами в течение нескольких месяцев, а также прогресс в разминировании и выводе тяжелого вооружения».

«играть более конструктивную роль в усилиях по урегулированию конфликта, чем это было до сих пор. Это включает в себя срочно необходимое открытие переходов на линии соприкосновения, которая блокируется сепаратистами в течение нескольких месяцев, а также прогресс в разминировании и выводе тяжелого вооружения». Украину – «выполнить свои обязательства, например, в отношении внедрения так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство».

И, в завершение, утверждается, что Германия вместе с Францией «будет продолжать настаивать на окончательном урегулировании конфликта на востоке Украины, незаменимой основой для которого по-прежнему остаются Минские соглашения».

NB! Единственным позитивным сигналом для официального Киева является утверждение МИД Германии, что субъектами переговоров в рамках Минской ТКГ являются только Россия и Украина – без самопровозглашенных республик, и одна из важнейших задач России – влиять на сепаратистов. Все остальное – «соль на рану» хитроумных интерпретаторов подписанных соглашений. От Киева требуется соблюдать не только Минские Соглашения в интерпретации Берлина («формула Штайнмайера»), что практически совпадает с трактовкой Москвы, но и выполнить Парижские соглашения (где, в частности, также содержится обязательство Украины согласовать особый статус Донбасса и имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство).

III. «Соединенные Штаты и Германия подтверждают свою приверженность борьбе с климатическим кризисом и принятию решительных мер по сокращению выбросов в 2020-х годах, чтобы поддерживать температурный предел в 1,50С в рамках досягаемости».

NB! Важный для Вашингтона пункт (см. выше)

IV. «Соединенные Штаты и Германия едины в своем стремлении привлечь Россию к ответу за ее агрессию и злонамеренные действия путем увеличения цены [агрессии – авт.] с помощью санкций и других инструментов. Мы обязуемся работать вместе в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне между США и ЕС по России и по двусторонним каналам, чтобы обеспечить готовность США и ЕС, в том числе с помощью соответствующих инструментов и механизмов, к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия. Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе, включая газ, и / или в других экономически значимых секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая «Северный поток-2», для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия».

NB! Механизм запуска сдерживания российской агрессии – как прямой, так и энергетической, передан Берлину. Т.е., именно Германия будет определять, в какой ситуации Москва использует газ в качестве механизма давления, в каких – нет. Это существенно повышает «вес» Берлина в качестве посредника при заключении нового транзитного договора между ООО «Оператор ГТС Украины». При том уровне газового партнерства, на которое вышли Германия и Россия, «принуждение к подписанию», несомненно, будет намного более болезненным именно для Киева.

V. «Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении Северного потока-2 под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС.»

NB! Германия, со своей стороны, берет обязательства соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении СП-2, что означает его заполненность на первом этапе только на 50%. (Третий энергопакет допускает некоторые схемы «разделения» поставщика и «транзитера», даже если «транзитер» – дочерняя компания поставщика, но теперь для этого потребуется намного больше времени и усилий, чем ранее).

Не случайно упомянут вопрос сертификации, – на сегодня компании, которая осуществила бы сертификацию СП-2 не существует: норвежская DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод «Северный поток-2» по окончании его строительства, вышла из проекта 2 января 2021 года после новых санкций США в отношении проекта. Формулировка про «оценку любых рисков» исключает участие в сертификации фирмы-однодневки[2]; скорее всего, это будет солидная немецкая компания, для которой будет сделано исключение из режима санкций (как для NordStream 2).

VI. «Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет. Соглашение о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, должно начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты обязуются полностью поддержать эти усилия.»

NB! Теоретически особой спешки с подписанием транзитного договора между «ГТС Украины» и «Газпромом» нет – нынешний документ действует до конца 2024 года. Однако, Ангела Меркель, как один из двух архитекторов немецко-российского «газового альянса» стремиться как минимум – задать жесткую колею переговорному процессу по транзиту, как максимум – увидеть его подписанным еще на должности канцлера (так как, скорее всего, для создания правящей коалиции понадобятся три партии, то процесс формирования нового правительства может затянуться даже до Нового года).

Можно предположить, что одним из условий заполнения украинской ГТС газом в минимально «экономически разумном» объеме (40 – 50 млрд. кубов в год) станет вхождение немецкого (возможно – и американского) капитала в украинскую ГТС.

В тактическом плане Владимиру Зеленскому 30 августа в Белом Доме придется кратко изложить ситуацию с транзитным договором; возможно, американский президент выскажет идею украинско-немецко-американского консорциума по управлению украинской ГТС, – чтобы совместно противостоять «энергетической агрессии Кремля».

VII. «Соединенные Штаты и Германия твердо привержены борьбе с изменением климата и обеспечению успеха Парижского соглашения за счет сокращения наших собственных выбросов до нулевого уровня не позднее 2050 года, поощряя укрепление климатических амбиций других крупных компаний. экономики и сотрудничества в области политики и технологий для ускорения глобального перехода к нулевому уровню. Вот почему мы начали американо-германское партнерство в области климата и энергетики Партнерство будет способствовать сотрудничеству США и Германии в разработке действенных дорожных карт для достижения наших амбициозных целей по сокращению выбросов; координация нашей внутренней политики и приоритетов в секторальных инициативах по декарбонизации и на многосторонних форумах; мобилизация инвестиций в энергетический переход; а также разработка, демонстрация и масштабирование критически важных энергетических технологий, таких как возобновляемые источники энергии и хранения, водород, энергоэффективность и электрическая мобильность.»

NB! Здесь вновь описываются примерные ориентиры «зеленого перехода», в котором Берлин практически безоговорочно поддерживает Вашингтон.

VIII. «В рамках партнерства США и Германии в области климата и энергетики мы решили создать опору для поддержки энергетического перехода в странах с развивающейся экономикой. Этот компонент будет включать поддержку Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. Эти усилия не только будут способствовать борьбе с изменением климата, но и поддержат энергетическую безопасность Европы за счет снижения спроса на российские энергоносители. В соответствии с этими усилиями Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и Соединенные Штаты будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд., в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора. Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн. и будет работать над продлением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы. Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии; способствовать развитию водорода; повысить энергоэффективность; ускорить переход с угля; и способствовать нейтрализации выбросов углерода. Соединенные Штаты планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями фонда».

NB! Наверное, самое важное здесь то, что согласия Киева на создание Зеленого Фонда Украины под управлением Германии никто не спрашивает, – это предмет договоренностей между Вашингтоном и Берлином! Но, очевидно, что именно этот контролируемый немцами Фонд задаст национальные параметры «зеленого перехода» для Украины. Не до конца понятно, откуда в Фонде возьмутся еще $825 млн. после первоначального взноса Германии, но очевидно, что немецкий «зеленый» бизнес будет иметь преференции в борьбе за использование украинского «зеленого тарифа», который в 3-5 раз выше тарифа на электроэнергию из традиционных источников, а разница покрывается из бюджета.

IX. «Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержку перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн. Германия также готова запустить Пакет устойчивости Украины для поддержки энергетической безопасности Украины. Это будет включать усилия по защите и увеличению пропускной способности реверсных потоков газа в Украину с целью полностью защитить Украину от возможных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также будет включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть, основанную на текущей работе ЕС и Агентства США по международному развитию и в координации с ней.»

NB! По сути, мы видим развитие ситуации из предыдущего пункта: упомянутый Пакет устойчивости Украины с Украиной пока никто не согласовывал, но defactoподтверждено, что украинский «зеленый поворот» будет разрабатывать и внедрять немецкое правительство.

X. «Кроме того, Соединенные Штаты и Германия выражают свою решительную поддержку Инициативе трех морей и ее усилиям по укреплению взаимосвязанности инфраструктуры и энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе. Германия обязуется расширить свое участие в этой инициативе с прицелом на финансовую поддержку проектов Инициативы трех морей в области региональной энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Германия будет поддерживать проекты, представляющие общий интерес в энергетическом секторе, через бюджет ЕС с взносами до $1,77 млрд. в 2021-2027 годах. Соединенные Штаты по-прежнему привержены инвестированию в Инициативу трех морей и продолжают поощрять конкретные инвестиции со стороны ее членов и других лиц.»

NB! В отличие от Украины, Польша в документе «персонально» ни разу не упомянута. Тем ни менее, последний пункт – это жестокий удар по геополитическим амбициям Варшавы, которая является и основателем[3], и главным мотором «Инициативы трех морей» (ИТЛ)[4]. Задекларированное немецкое лидерство в ИТЛ при полной поддержке США означает переход Восточной и Центральной Европы («Новой Европы») в целом и Польши в частности, в сферу влияния Берлина.