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Зеленский недоволен Меркель и Байденом - «мало конкретики»

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Зеленский недоволен Меркель и Байденом - «мало конкретики»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода «Северный поток — 2», сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия Президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта „Северный поток — 2“, однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода», — сообщил Никифоров на брифинге в Офисе президента в пятницу, 16 июля, передает Интерфакс-Украина.

По словам Никифорова, в Офисе президента благодарны Германии и США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за заявления лидеров этих стран о том, что нельзя позволить России использовать «Северный поток — 2» как оружие, и о том, что Украина даже по завершении действия действующего с Россией контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

«Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — отметил Никифоров.

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Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет».

«Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы», — добавил Никифоров.

Ангела Меркель, Северный поток-2, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Никифоров
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