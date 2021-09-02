Войти
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
заявление
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
позиция
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

Социология на службе у реформаторов

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
584
Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании, проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. Заказчиком выступил Фонд Dejure. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе.

Прежде всего скажу, что автора этих строк трудно чем-то удивить в области результатов исследований общественного мнения службами с пониженной социологической ответственностью.

Вот, помнится прекрасный заголовок от 26 октября 2018 года в Интерфакс-Украина: «Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза, до 20%». Имеется в виду период с 2015-го по 2018-й год.

И не подумайте, что опрос был проведен какой-то неизвестной конторой! Нет, его провела вполне себе солидная компания Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID под претенциозным названием «Реформирование сектора юстиции «Новое правосудие».

Заказчик исследования в лице USAID является однозначным свидетельством того, что деньги на социологию поступили из американского бюджета. Поэтому легко было предположить, что это американские налогоплательщики поинтересовались — а насколько, собственно говоря, были эффективными предыдущие траты бюджетных денег на реформирование украинской судебной системы?

Но мы не ищем легких путей и простых объяснений, а потому не без оснований подозреваем, что, на самом деле, это американские чиновники решили продемонстрировать американским налогоплательщикам эффективность траты бюджетных средств на реформирование судебной системы в постмайданной Украине. А социологи компании Gfk Ukraine пошли на встречу нуждам и чаяниям американской бюрократии, отвечающей за украинское направление. Ознакомившись с результатами, эксперты программы USAID «Новое правосудие» радостно констатировали, что «благодаря реформе уровень доверия к судам имеет тенденцию к увеличению».

Самое смешное, что в конкретных цифрах все это разрекламированное 4-хкратное увеличение доверия означало всего лишь 1% украинцев полностью доверявших и 19% отчасти доверявших отечественной судебной системе конца «эпохи Порошенко».

Но рецензируемый сегодня соцопрос все же сумел превзойти по заложенному в него замыслу все предыдущие. Как несложно догадаться, результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего реформирования судебной системы. Только уже в «эпоху Зеленского».

А спонсорами данного социологического стриптиза, кроме упомянутого выше Фонда De Jure, выступили Правительство Швеции и Международный Фонд «Возрождения», как говорится — имени господина Сороса.

Так чего же хотят все эти спонсоры от судейского корпуса Украины? Правильно, — чтобы украинских судей избирали их люди. И не сомневайтесь, 48% опрошенных, якобы, ответили, что судей должны избирать независимые общественные эксперты, с уточнением: журналисты-расследователи и другие представители гражданского общества. Ну, понятно, речь идет о расследователях и прочих гражданских активистов, живущих на гранты. Ведь это и есть главная независимая экспертная сила в стране!

Кстати, 30% опрошенных, якобы, высказались за отбор украинских судей некими независимыми иностранными экспертами.

Интересно, что этот вопрос стоит первым, как говорится — с места в карьер. А вторым — «Считаете ли Вы достаточными усилия и действия Президента Украины относительно судебной реформы?», где 69% сочли эти усилия и действия недостаточными.

Логика, продвигаемая заказчиками результата проста и понятна: народ считает усилия Президента ЗЕ недостаточными якобы потому, что журналисты-расследователи и прочее гражданское общество вкупе с иностранными экспертами не участвуют в отборе честных судей.

Топорно-прямолинейный напор заказчиков вполне объясним: Белый Дом, проявляющий в последнее время осторожность в закручивании либеральных гаек, сосредоточился в отношении Киева на шагах по выстраиванию подконтрольной Вашингтону антикоррупционной вертикали.

«Эти шаги включают немедленный отбор нового специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшей международной практикой, принятие закона о защите полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и заслуживающего доверия процесса отбора преемника».

Эта «чисто-конкретная» цитата взята из «Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки», принятого в Вашингтоне президентами США и Украины 1 сентября.

А вот про судебную систему в том же «Совместном заявлении» сказано весьма абстрактно: «Основываясь на законе о правовой реформе, Украина планирует перестроить свою юридическую систему в соответствии с лучшей международной практикой». Понятно, о чем речь, но без всяких там «немедленно» и указания конкретных действий.

Читайте также: Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Нет никаких сомнений в том, что Президент ЗЕ и его Офис поняли поставленные перед ними задачи именно в той же последовательности и степени срочности, что и мы. Но это никак не соответствует планам по переустройству «под себя» судебной системы спонсоров рецензируемой — прости, Господи! — социологии. Которую нарисовали когда-то давно бывшими приличными Фонд «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и Центр имени Александра Разумкова.

Кучерив и Разумков, которых я знал лично, в очередной раз перевернулись в своих гробах!

опрос, судебная реформа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016