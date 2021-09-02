Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании, проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. Заказчиком выступил Фонд Dejure. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе.

Прежде всего скажу, что автора этих строк трудно чем-то удивить в области результатов исследований общественного мнения службами с пониженной социологической ответственностью.

Вот, помнится прекрасный заголовок от 26 октября 2018 года в Интерфакс-Украина: «Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза, до 20%». Имеется в виду период с 2015-го по 2018-й год.

И не подумайте, что опрос был проведен какой-то неизвестной конторой! Нет, его провела вполне себе солидная компания Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID под претенциозным названием «Реформирование сектора юстиции «Новое правосудие».

Заказчик исследования в лице USAID является однозначным свидетельством того, что деньги на социологию поступили из американского бюджета. Поэтому легко было предположить, что это американские налогоплательщики поинтересовались — а насколько, собственно говоря, были эффективными предыдущие траты бюджетных денег на реформирование украинской судебной системы?

Но мы не ищем легких путей и простых объяснений, а потому не без оснований подозреваем, что, на самом деле, это американские чиновники решили продемонстрировать американским налогоплательщикам эффективность траты бюджетных средств на реформирование судебной системы в постмайданной Украине. А социологи компании Gfk Ukraine пошли на встречу нуждам и чаяниям американской бюрократии, отвечающей за украинское направление. Ознакомившись с результатами, эксперты программы USAID «Новое правосудие» радостно констатировали, что «благодаря реформе уровень доверия к судам имеет тенденцию к увеличению».

Самое смешное, что в конкретных цифрах все это разрекламированное 4-хкратное увеличение доверия означало всего лишь 1% украинцев полностью доверявших и 19% отчасти доверявших отечественной судебной системе конца «эпохи Порошенко».

Но рецензируемый сегодня соцопрос все же сумел превзойти по заложенному в него замыслу все предыдущие. Как несложно догадаться, результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего реформирования судебной системы. Только уже в «эпоху Зеленского».

А спонсорами данного социологического стриптиза, кроме упомянутого выше Фонда De Jure, выступили Правительство Швеции и Международный Фонд «Возрождения», как говорится — имени господина Сороса.

Так чего же хотят все эти спонсоры от судейского корпуса Украины? Правильно, — чтобы украинских судей избирали их люди. И не сомневайтесь, 48% опрошенных, якобы, ответили, что судей должны избирать независимые общественные эксперты, с уточнением: журналисты-расследователи и другие представители гражданского общества. Ну, понятно, речь идет о расследователях и прочих гражданских активистов, живущих на гранты. Ведь это и есть главная независимая экспертная сила в стране!

Кстати, 30% опрошенных, якобы, высказались за отбор украинских судей некими независимыми иностранными экспертами.

Интересно, что этот вопрос стоит первым, как говорится — с места в карьер. А вторым — «Считаете ли Вы достаточными усилия и действия Президента Украины относительно судебной реформы?», где 69% сочли эти усилия и действия недостаточными.

Логика, продвигаемая заказчиками результата проста и понятна: народ считает усилия Президента ЗЕ недостаточными якобы потому, что журналисты-расследователи и прочее гражданское общество вкупе с иностранными экспертами не участвуют в отборе честных судей.

Топорно-прямолинейный напор заказчиков вполне объясним: Белый Дом, проявляющий в последнее время осторожность в закручивании либеральных гаек, сосредоточился в отношении Киева на шагах по выстраиванию подконтрольной Вашингтону антикоррупционной вертикали.

«Эти шаги включают немедленный отбор нового специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшей международной практикой, принятие закона о защите полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и заслуживающего доверия процесса отбора преемника».

Эта «чисто-конкретная» цитата взята из «Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки», принятого в Вашингтоне президентами США и Украины 1 сентября.

А вот про судебную систему в том же «Совместном заявлении» сказано весьма абстрактно: «Основываясь на законе о правовой реформе, Украина планирует перестроить свою юридическую систему в соответствии с лучшей международной практикой». Понятно, о чем речь, но без всяких там «немедленно» и указания конкретных действий.

Нет никаких сомнений в том, что Президент ЗЕ и его Офис поняли поставленные перед ними задачи именно в той же последовательности и степени срочности, что и мы. Но это никак не соответствует планам по переустройству «под себя» судебной системы спонсоров рецензируемой — прости, Господи! — социологии. Которую нарисовали когда-то давно бывшими приличными Фонд «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и Центр имени Александра Разумкова.

Кучерив и Разумков, которых я знал лично, в очередной раз перевернулись в своих гробах!