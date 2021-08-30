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Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
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С 2015 года, с момента создания антикоррупционных органов, на них израсходовано 13,1 млрд грн ($500 млн) бюджетных, т.е. наших с вами денег, в том числе 2,7 млрд грн ($100 млн) за 7 месяцев 2021 года (см. График).

В бюджет за это время по бюджетной статье «доходы от борьбы с коррупцией» (бюджетный код 24020000) поступило 767 тыс. грн ($30 тыс.), в том числе 289 тыс. грн ($11 тыс.) за 7 месяцев 2021 года.

Другими словами, налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%.

При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.

Разве что глава Национального антикоррупционного бюро Украины, который в 2019 году решением суда внесен в реестр коррупционеров, при этом уплатив штраф в бюджет в сумме 3,4 тыс. грн.

Антикоррупционеры много жаловались на отсутствие Высшего антикоррупционного суда. Мол дела есть, а суды неэффективно работают. Так вот, уже 2 года как существует этот антикоррупционный суд (потрачено на него уже 662 млн грн), при чем создание и набор судей происходил под чутким руководством международных экспертов, а воз и ныне там.

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Следует отметить, что ежегодно расходы на антикоррупцию существенно увеличиваются и на 2021 год составляют 5,6 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 и в 3,1 раза больше, чем 2018 году.

Я думаю, что при такой нулевой эффективности антикоррупционной «инфраструктуры», 13,1 млрд грн уже потраченных на нее, могли бы найти лучшее применение – например, пойти на формирование капитала Экспортно-кредитного агентства для стимулирование несырьевого экспорта или на финансирование настоящей инфраструктуры индустриальных парков с целью привлечения инвесторов, создания новых предприятий и рабочих мест.

НАБУ, НАПК, Виктор Скаршевский, ВАКС, АРМА
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Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
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