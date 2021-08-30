Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

С 2015 года, с момента создания антикоррупционных органов, на них израсходовано 13,1 млрд грн ($500 млн) бюджетных, т.е. наших с вами денег, в том числе 2,7 млрд грн ($100 млн) за 7 месяцев 2021 года (см. График).
В бюджет за это время по бюджетной статье «доходы от борьбы с коррупцией» (бюджетный код 24020000) поступило 767 тыс. грн ($30 тыс.), в том числе 289 тыс. грн ($11 тыс.) за 7 месяцев 2021 года.
Другими словами, налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%.
При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разве что глава Национального антикоррупционного бюро Украины, который в 2019 году решением суда внесен в реестр коррупционеров, при этом уплатив штраф в бюджет в сумме 3,4 тыс. грн.
Антикоррупционеры много жаловались на отсутствие Высшего антикоррупционного суда. Мол дела есть, а суды неэффективно работают. Так вот, уже 2 года как существует этот антикоррупционный суд (потрачено на него уже 662 млн грн), при чем создание и набор судей происходил под чутким руководством международных экспертов, а воз и ныне там.
Следует отметить, что ежегодно расходы на антикоррупцию существенно увеличиваются и на 2021 год составляют 5,6 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 и в 3,1 раза больше, чем 2018 году.
Я думаю, что при такой нулевой эффективности антикоррупционной «инфраструктуры», 13,1 млрд грн уже потраченных на нее, могли бы найти лучшее применение – например, пойти на формирование капитала Экспортно-кредитного агентства для стимулирование несырьевого экспорта или на финансирование настоящей инфраструктуры индустриальных парков с целью привлечения инвесторов, создания новых предприятий и рабочих мест.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016