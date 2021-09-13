Украинцы не хотят передавать активистам право формировать суды и выступают за внедрение судов присяжных, - опрос

56,4% украинцев считают недостаточными усилия президента Украины Владимира Зеленского касательно судебной реформы. При этом их не устраивает и сама судебная реформа в том виде, в котором она проводится властями. Так, лишь 26% украинцев поддерживают идею, что отбором судей должны заниматься представители общественности.

Об этом свидетельствуют данные представленного сегодня в агентстве УНИАН социологического исследования «Отношение украинцев к украинской судебной системе», проведенного компанией «Active-Group» при поддержке «Future Research Fundation».

Украинцы выступают не за реформированную по рецептам грантовых структур судебную систему, а за повсеместное внедрение в Украине суда присяжных. 64,9% позитивно относятся к идее ввести в Украине суд присяжных. 65,9% опрошенных считают, что присяжные выносят более справедливые решения в сложных случаях.

В этом их поддерживают и украинские эксперты.

«Проблемы украинской судебной системы не решить участием международных экспертов. Об этом свидетельствует пример антикоррупционных органов, которые были созданы на иностранные гранты и при иностранном участии... Доверие к несовершенной украинской судебной системе сейчас в 1,5 раза выше, чем к новосозданным антикоррупционном структурам», — напомнил во время презентации результатов исследования эксперт Виктор Скаршевский.

По его мнению, причина этого — неэффективность и неспособность новых антикоррупционных органов оправдать те бюджетные деньги, которые на них расходуются. Эксперт отмечает, что нет причин ожидать, что реформированная по западным лекалам судебная система будет более эффективна.

Люди уже понимают, что в этом вопросе нужно полагаться только на себя, отмечают социологи.

«Есть запрос граждан на прямое участие, в том числе в том, как формируются суды и как формируются правоохранительные органы», — рассказал во время презентации исследования основатель компании «Active-Group» Андрей Еременко, отметив, что желание украинцев брать вопросы установления справедливости в свои руки распространяется даже на возможные прямые выборы шерифов.

Напомним, что проголосованная Верховной Радой судебная реформа предусматривает участие, причем с решающим голосом, международных экспертов в формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. ВККС и ВСП — это те органы, которые непосредственно занимаются формированием судебного корпуса. Про внедрение суда присяжных или про выборы судей украинцами речь в проголосованных документах не идет.