В Украине темпы эффективности борьбы с коррупцией за год снизились вдвое

Украина получила 30 баллов из 100 возможных в мировом Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2017 год и заняла 130 место (из 180 стран). Однако, темпы эффективности борьбы с коррупцией за год снизились вдвое, говорится в ежегодном рейтинге международной организации Transparency International.
Отмечается, что Украина получила на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году.
В исследовании также указано, что во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и далее выше, чем у Украины: Польша — 60, Словакия — 50, Румыния — 48, Венгрия — 45, Беларусь — 44, Молдова — 31.
Среди причин, которые позволили Украине переместиться на более высокую ступеньку, Transparency International называет, в частности, работу антикоррупционных органов (САП/НАБУ) в 2017 году, которые направили в суд первые дела относительно подозрений в топ-коррупции. Также дал положительные результаты реестр электронных деклараций. Кроме того, учтено первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro. Также состоялась реформа рынка газа. Украина сделала некоторые позитивные шаги по дерегуляции.
Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.
В то же время, такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется такими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре.
Кроме того, до сих пор не состоялся аудит оборонных закупок, а уровень секретности в этой сфере остается и дальше необоснованным, отмечается в исследовании.
В течение года было немало попыток ограничить независимость новосозданных антикоррупционных органов и случаев давления на журналистов и общественных активистов, которые работают в сфере противодействия коррупции: внедрение дискриминационного электронного имущественного декларирования, давление со стороны правоохранительных органов, провокации, противодействие, избиения и дискредитирующие информационные кампании.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина в рейтинге «несчастных стран» заняла седьмое место. Рейтинг создан на основании прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.689,80 0.0172
|2.720,69 0.0058
|100 евро
|3.301,35 -0.1008
|3.359,47 -0.1038
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