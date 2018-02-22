Войти
Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, - Климкин
мигранты
Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, - Климкин
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
решение
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

тенденции
RSS

В Украине темпы эффективности борьбы с коррупцией за год снизились вдвое

156
В Украине темпы эффективности борьбы с коррупцией за год снизились вдвое

Украина получила 30 баллов из 100 возможных в мировом Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2017 год и заняла 130 место (из 180 стран). Однако, темпы эффективности борьбы с коррупцией за год снизились вдвое, говорится в ежегодном рейтинге международной организации Transparency International.

Читайте также: Более 90% представителей бизнеса сталкивались с коррупцией в 2017 году, - опрос

Отмечается, что Украина получила на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году.

В исследовании также указано, что во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и далее выше, чем у Украины: Польша — 60, Словакия — 50, Румыния — 48, Венгрия — 45, Беларусь — 44, Молдова — 31.

Среди причин, которые позволили Украине переместиться на более высокую ступеньку, Transparency International называет, в частности, работу антикоррупционных органов (САП/НАБУ) в 2017 году, которые направили в суд первые дела относительно подозрений в топ-коррупции. Также дал положительные результаты реестр электронных деклараций. Кроме того, учтено первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro. Также состоялась реформа рынка газа. Украина сделала некоторые позитивные шаги по дерегуляции.

Читайте также: НАПК назвало наиболее частые нарушения за 2017 год

Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

В то же время, такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется такими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре.

Кроме того, до сих пор не состоялся аудит оборонных закупок, а уровень секретности в этой сфере остается и дальше необоснованным, отмечается в исследовании.

В течение года было немало попыток ограничить независимость новосозданных антикоррупционных органов и случаев давления на журналистов и общественных активистов, которые работают в сфере противодействия коррупции: внедрение дискриминационного электронного имущественного декларирования, давление со стороны правоохранительных органов, провокации, противодействие, избиения и дискредитирующие информационные кампании.

Читайте также: Коррупция в Украине из газового сектора перешла на военный, - NYT

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в рейтинге «несчастных стран» заняла седьмое место. Рейтинг создан на основании прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

коррупция, Transparency International, взяточничество, борьба с коррупцией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 февраля 2018
Среда, 21 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.689,80 0.0172 2.720,69 0.0058
100 евро 3.301,35 -0.1008 3.359,47 -0.1038
10 рублей 4,46 0.0015 4,81 -0.0051
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Леонид Бершидский
Леонид Бершидский
журналист, колумнист Bloomberg

Как решить проблему Донбасса

Путин до сих пор не верит в стабильность киевского режима. Похоже, он надеется, что маятник снова качнется в сторону России, и хочет использовать «народные республики» в качестве инструмента перманентной дестабилизации, пока украинские власти враждебно относятся к России. Правительство Петра Порошенко тоже не заинтересовано в окончании конфликта. Коррумпированный киевский истэблишмент использует его для получения помощи от Запада в большем объеме, чем заслуживает его политика, и пытается предстать в образе важного союзника Запада. Но если есть желание, выход можно найти всегда.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016